Первый трейлер фильма Borderlands — премьера 9 августа 2024 года

После вчерашнего тизера теперь вышел полный дебютный трейлер фильма Borderlands, который дает хорошее представление о том, чего ожидать.

В трейлере показана Лилит в исполнении Кейт Бланшетт, Роланда (Кевин Харт), Клаптрапа (Джек Блэк), Тини Тину (Ариана Гринблатт), Таннис (Джейми Ли Кертис) и Крига (Флориана Мунтяну).

Также можно увидеть Эдгара Рамиреса в роли Девкалиана Атласа, основателя и генерального директора Atlas Corporation. Это первый раз, когда фанаты услышали голос Джека Блэка в роли Клэптрепа, который, как недавно, звучит как цифровая версия голоса Джека Блэка.

Фильм Borderlands, снятый Элаем Ротом, основан на серии видеоигр, разработанных Gearbox. В трейлере есть драка с инопланетными монстрами и узнаваемыми бандитами из Borderlands во время приключения с целью найти и защитить пропавшую девушку. Робот Клептрап находит время сходить по-большому на глазах всей компании.

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Borderlands выходит в США и Великобритании 9 августа 2024 года, в Украине это может произойти на день раньше.

Источник: IGN

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