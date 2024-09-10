Первый тизер мультфильма «Наша Файта»: закарпатская комедия для взрослых от создателей «Мавки»

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Студия Animagrad совместно с ужгородской студией «Наша Файта» начали работу над полнометражным анимационным фильмом для взрослой аудитории и представили первый тизер проекта.

Креативным продюсером проекта выступил режиссер Антонио Лукич («Мои мысли тихие», «Люксембург, Люксембург»).

«Наша Файта» — это будущий 2D-мультфильм, идея которого возникла на основе одноименного YouTube-проекта. Сюжет разворачивается вокруг 30-летнего неудачника Сергея Пунько, который из-за ошибки ангела смерти — кота Мики — оказывается на небесах. Чтобы вернуться к жизни, герой должен найти хотя бы одного неравнодушного к нему человека. Поиски приводят Сергея на фронт, в подразделение «Чопские пираты», где разворачивается история о любви, дружбе, войне и предательстве.

Тизер

Фильм ориентирован на подростков и молодых взрослых. Он касается тем самоидентификации, поиска смысла жизни и ощущения принадлежности. По жанру это комедия с элементами притчи, которая рассказывает о превращении неудачника в героя.

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Авторы проекта — ужгородцы Михаил Карпенко, Павел Мандзич и Иван Бонь — новые голоса в украинской киноиндустрии. Режиссером стал Константин Федоров, а арт-директором — Кристиан Коскинен, оба с опытом работы над «Мавкой».

Разработка сценария и персонажей началась весной. К проекту также присоединилась немецкая анимационная студия Telescop. Сейчас продюсеры ищут финансирование для дальнейшего производства как в Украине, так и за рубежом.

Создатели планируют широкий кинопрокат в Украине, а также выход на телевидении и цифровых платформах.

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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