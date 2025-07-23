Пестициды на полях лишают миллионы фермеров сна — это не метафора

Последние проведенные исследования выявляют четкую связь между использованием фермерами по всему миру пестицидов на полях и серьезными нарушениями сна.

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Как отмечают журналисты Chemistry World, в индийском штате Махараштра фермеры, распыляющие пестициды с утра и до вечера, потом страдают от бессонницы по ночам. С одним из таких фермеров, Судхакаром Тасгаве, журналисты пообщались лично.

По словам 55-летнего Тасгаве, ему не удается спать более 4 часов в сутки. Он более 20 лет использует все доступные химикаты и заметил тревожную закономерность. После дня постоянного опрыскивания фермер не может заснуть потом ночью.

После того, как Тасгаве поделился своим беспокойством с другими фермерами, они обнаружили похожие признаки. В поселке Ядрав бессонница давно стала привычным явлением. Исследование, проведённое в 2025 году в Таиланде, с участием 27 тыс. фермеров, продемонстрировало, что длительное воздействие пестицидов четко связано с нарушениями сна.

«Многие группы пестицидов, такие как органофосфаты, карбаматы и пиретроиды, могут влиять на работу нейромедиаторов», — объясняет токсиколог из Университета Наресуан и ведущий автор исследования Чудчавал Джунтаравиджит.

Эти химические вещества нарушают хрупкий баланс ацетилхолина и ГАМК, которые помогают замедлить активность мозга и сигнализируют о необходимости отдыха. Частично цикл сна и активности регулируется мелатонином. Некоторые пестициды имитируют его структуру. Другие — могут нарушать выработку мелатонина.

Как отмечает эпидемиолог Стэнфордского университета Астрид Самора, чье исследование 2021 года выявило связь между остатками пестицидов в организме и нарушениями сна у взрослых американцев, определенные классы химикатов могут нарушать пути выработки мелатонина.

Ученая отмечает, что хотя данные исследований на людях все еще ограничены, исследования на животных демонстрируют более убедительные признаки. В частности, одно из исследований посвященное карбарилу — широко распространенному инсектициду, показало, что он подавляет выработку мелатонина в эпифизе, тем самым сдвигая естественные биологические часы организма. Вследствие этого возникают проблемы с тем, чтобы заснуть, длительным сном, а также пробуждением и ощущением наполненности силами.

С 1990 года мировое производство пестицидов выросло почти вдвое и в 2022 году достигло 3,7 млн тонн. В этом же году Международная организация труда подсчитала, что 873 млн сельскохозяйственных работников потенциально подвергаются воздействию этих химикатов.

В Уганде в исследовании приняли участие 253 мелких фермера. Те из них, кто чаще использовал пестициды, сообщал о признаках тяжелой бессонницы, проблемах с засыпанием.

В Испании ученые из региона Альмерия обнаружили, что нарушения сна у фермеров вызваны гиперактивностью нервных импульсов под воздействием пестицидов. Эти химикаты нарушают работу таких ферментов, как ацетилхолинэстераза, способствующая восстановлению нервной системы. Без нее мозг будет оставаться в состоянии повышенной активности.

Кроме этого Чудчавал Джунтаравиджит подчеркивает, что длительное воздействие пестицидов провоцирует воспаление мозга и дыхательных путей, что также способствует ухудшению сна. При этом многие фермеры во время опрыскивания пестицидами не используют перчатки, очки и маски.

«Иногда пестициды попадают мне в глаза и нос, вызывая множество проблем, но я уже привык. Некоторые оставляют неприятный запах, который держится на теле несколько дней. Сколько бы вы ни мылись, запах остается», — рассказывает фермер Судхакар Тасгаве, который зарабатывает чуть меньше $9,5 в неделю.

Тасгаве распыляет пестициды примерно 25 дней в месяц по 7 часов в день. По его словам, устойчивость к пестицидам в местных фермерских кругах считается почетной.

Тем не менее, из-за пестицидов Тасгаве почти не спит, состояние его здоровья ухудшается. И он не видит выхода из ситуации.

«Если я не буду распылять пестициды, я не смогу зарабатывать на жизнь. Если буду, я умру от их пагубного действия», — объясняет фермер.

По словам другого фермера из соседнего поселка Джамбали Дилипа Шинде, его друг умер из-за острого отравления пестицидами, а другой — потерял возможность ходить. Сам Шинде подчеркивает, что старается действовать осторожно, он надевает маску, часто моется и меньше опрыскивает. Однако даже такой метод не избавляет его от проблем со сном.

Испанские исследователи выяснили, что простое использование перчаток во время опрыскивания снижает риск возникновения бессонницы более чем вдвое. Кроме этого немалую защиту могут обеспечить маски. Но чтобы это имело значение, сельскохозяйственные работники должны быть осведомлены с этим и иметь необходимые инструменты.

Многие фермеры также не читают этикетки на контейнерах с пестицидами. Инструкции напечатаны на английском или региональном языке, которые они никогда не изучали. Один из старейших фермеров региона Нараян Гайквад прекратил использовать пестициды после того, как врач диагностировал у него дистрофию ногтей и связал ее с воздействием химикатов. Его ногти стали ломкими и вмятинами. Он не мог спать. С тех пор он перешел на органическое земледелие и теперь учит этому других.

Источник: Chemistry World; ZMEScience