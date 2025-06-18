Грибковые супербактерии — новая угроза человечеству, порожденная пестицидами

Инфекционисты из Калифорнийского университета в США доктор Джордж Томпсон и доктор Энджел Десаи предупреждают, что фунгициды, используемые в сельском хозяйстве, могут спровоцировать пандемию грибковых супербактерий.

Томпсон и Десаи отмечают, что новые сельскохозяйственные пестициды, предназначенные для уничтожения вредных грибков, могут быть связаны с повышением устойчивости к противогрибковым препаратам у животных и людей. Сейчас грибковые инфекции приобретают все большее распространение в мире, создавая проблемы как в сфере здравоохранения, так и в экономике.

Противогрибковые препараты остаются ключевым инструментом противодействия распространению грибковых инфекций, однако их чрезмерное использование и плохо скоординированная разработка соответствующих химических соединений может провоцировать возникновение устойчивости у грибков к этим препаратам. В связи с этим Джордж Томпсон и Энджел Десаи призывают мировое сообщество ввести подход «Единое здоровье» при разработке, тестировании и использовании препаратов для борьбы с патогенными организмами.

«Устойчивые к противомикробным препаратам патогены — это постоянное напоминание нам о необходимости разумного использования препаратов. Мы узнали, что широкое использование антибиотиков для домашнего скота привело к быстрому развитию устойчивости к антибактериальным препаратам. Мы имеем похожие опасения относительно использования противогрибковых препаратов в окружающей среде», — отмечает Джордж Томпсон.

Как подчеркивают инфекционисты, изменение климата и активности ветра способствует распространению патогенных организмов. На этот процесс также влияют путешественники или животные, которые мигрируют, перемещение инфицированных предметов способно переносить патогенные организмы на новые территории.

Последние несколько десятилетий наблюдается быстрый рост видов грибков, вызывающих тяжелые инфекции у людей. Одним из примеров, трудно поддающихся лечению, является Candida auris (C. auris).

«У грибков клеточный механизм похож на человеческий. Вот почему лекарства, убивающие грибки, такие как C. auris, часто имеют побочные эффекты для людей. При небольшом выборе противогрибковых препаратов во время клинического лечения предотвращение резистентности имеет первостепенное значение», — объясняет Джордж Томпсон.

Исследователи подчеркивают, что возникновение резистентности тесно связано с использованием каждого агента в составе препаратов. Они призвали к скоординированному глобальному регулированию, чтобы замедлить развитие устойчивости к новым противомикробным агентам.

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«Необходим общий процесс одобрения противомикробных препаратов, включающий тщательную оценку потенциального воздействия на окружающую среду и здоровье человека и животных. Это особенно актуально перед любым новым крупномасштабным использованием экологических и сельскохозяйственных пестицидов», — отметила Десаи.

Результаты исследования опубликованы в журнале New England Journal of Medicine

Источник: SciTechDaily