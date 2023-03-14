Pioneer создала диски Blu-Ray DM for Archive, которые гарантированно прослужат 100 лет (обычные диски BD-R имеют ресурс до 20 лет)

Отдельные индивидуумы и человечество в целом накапливают большие объёмы данных и хотят, чтобы они безопасно хранились на протяжении многих лет. Например, в Японии существует так называемый Закон о сохранении электронных книг, который предписывает хранить определенные типы данных (связанных с налогами) в электронном виде в течение 100 лет. Но нынешние записываемые диски Blu-ray (популярный формат для холодного хранения данных) не рассчитаны на такой долгий срок службы. В лучшем случае, их ресурс хранения исчисляется десятилетиями – от 5 до 20 лет, в зависимости от используемых материалов.

Исправить ситуацию взялась компания Pioneer и теперь предлагает решение, которое соответствует требованиям к долговременному хранению данных. Компания создала оптический привод Blu-ray и диски BD-R под маркой DM for Archive, которые первые в отрасли должны прослужить 100 лет.

Чтобы гарантировать соблюдение агентствами требований к 100-летнему хранению данных, правительство Японии разработало стандарт качества JIS X6257 для оптических дисков и методов записи. А Японская ассоциация управления документами (JIIMA) определила набор методов сертификации оптических носителей, соответствующих стандарту JIS X6257. Диски, записанные с использованием метода, совместимого со стандартом X6257, помечаются как DM for Archive.

Blu-ray-рекордер Pioneer BDR-WX01DM — это первый в отрасли дисковод для оптических дисков, который соответствует требованиям JIS X6257 и имеет маркировку DM for Archive. В приводе используются высоконадежные двигатели, долговечные механические системы и пылезащитная конструкция. Поэтому новинка должна быть более надёжной, чем недорогие приводы оптических дисков для ПК.

Привод подключается к компьютеру с помощью интерфейса USB 3.0 Type-A. Он обеспечивает скорость записи 12x для дисков BD-R, 16x – для DVD-R и 40x – для CD-R. Также Pioneer BDR-WX01DM совместим с носителями M-Disc, которые обещают прослужить 1000 лет.

С помощью сопутствующей программы DM Archiver привод может записывать данные с использованием метода, совместимого с X6257. При этом устройство не только записывает данные с использованием сертифицированного метода, но также может шифровать файлы и проверять качество записи.

Диски BD-R Pioneer IPS-BD11J03P DM for Archive могут хранить данные на протяжении 100 лет и более при условии, что они были записаны с использованием метода, совместимого с X6257. Эти носители совместимы со всеми устройствами, которые способны считывать диски Blu-ray. Для обеспечения долговременного сбережения данных, диски DM for Archive должны храниться в специальных условиях: в сейсмостойких зданиях с противопожарным оборудованием, при температуре от 10°C до 25°C и влажности от 40% до 60%.

Хранение данных в течение века – недешевое удовольствие. Оптический привод Pioneer BDR-WX01DM стоит около $400 без учёта НДС, а как упаковка из трех 25-гигабайтных дисков BD-R IPS-BD11J03P продается по цене $15,75 (без налога).

Источник: tomshardware