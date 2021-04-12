Після Bolt тарифи на прокат електросамокатів у Києві також знизив Kiwi





Два тижні тому сервіс Bolt відкрив новий сезон прокату електросамокатів у Києві, одночасно знизивши тарифи. Сьогодні про аналогічний крок конкурента Kiwi розповіло видання AIN.UA.

Журналіст видання звернув увагу, що на самокатах Kiwi з’явилися ярлики з оновленими цінами на прокат. Якщо раніше за розблокування потрібно було заплатити 15 грн, то тепер майже вдвічі менше — 8 грн. Хвилина поїздки в будній день (з понеділка по четвер) обійдеться в 1,9 грн замість колишніх 2,9 грн. Ціна з п’ятниці по неділю тепер становить 2,5 грн/хв (раніше — 3,5 грн/хв).

У той же час актуальні ціни на прокат електросамокатів Bolt становлять: 9 грн за розблокування (в минулому році — 29 грн), хвилина поїздки в дні з понеділка по четвер — 1,90 грн, а в п’ятницю, суботу та неділю — 2,50 грн.

Таким чином ціни на прокат електросамокатів одразу у двох сервісах практично зрівнялись, що дозволить клієнтам обирати найближчий вільний екземпляр.

Джерело: AIN.UA