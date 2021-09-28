



28 вересня LEGO Group опублікувала фінансовий звіт за перше півріччя 2021 року. Група компаній поділилася даними про доходи й прибутки, а також планами на найближче майбутнє, зокрема й щодо переходу на більш екологічні стандарти.

Доходи компанії за звітний період виросли на 46% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року і сягнули 23 млрд данських крон (96,15 млрд грн). Продажі споживачам виросли на 36%, що перевищує відповідні показники іграшкової галузі та забезпечує зростання частки як глобального ринку в цілому, так і усіх основних ринків.

Операційний прибуток виріс на 104% та склав 8,0 млрд данських крон (приблизно 33,43 млрд грн). Чистий прибуток виріс на 140% та склав 6,3 млрд данських крон (приблизно 26,33 млрд грн). Вільний грошовий потік сягнув 5,8 млрд данських крон (приблизно 24,24 млрд грн).

Усі ринкові групи продемонстрували зростання продажів споживачам на двозначну кількість відсотків — найпопулярнішими темами звітного періоду стали LEGO City, LEGO Star Wars, LEGO Harry Potter, LEGO Creator Expert та LEGO Technic.

Перехід на 100% екологічне упаковування до 2025 року

У червні LEGO представила прототип цеглинки, виготовленої з перероблених одноразових пластикових пляшок. У майбутньому компанія планує відійти від використання невідновлюваної сировини. Також було успішно випробувано паперові пакети, які мають замінити одноразовий поліетилен у коробках. Нове паперове упаковування буде поступово вводитися у використання з початку 2022 року.