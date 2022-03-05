Платежная система PayPal приостановила работу в россии

Утром 5 марта американская компания PayPal Holdings Inc прекратила работу в рф, сославшись на «сложившиеся обстоятельства» — оператор электронной платежной системы присоединился ко многим финансовым и технологическим компаниям, приостановившим свою деятельность после открытого вторжения в Украину.

«В связи с текущими обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в россии. Наша компания поддерживает мировое сообщество и осуждает насильственную военную агрессию россии против Украины», Дэн Шульман, президент и главный исполнительный директор PayPal

PayPal будет поддерживать снятие денег со счетов «какое-то время». Также компания гарантирует, что остатки средств на счетах будут распределены в соответствии с применимыми законами и правилами.

3 марта PayPal закрыла регистрацию новых пользователей в рф. С начала вторжения рф в Украину PayPal помог собрать более $150 млн для благотворительных организаций, оказывающих гуманитарную помощью Украине.

Новая политика PayPal в отношении рф распространяется также на дочернюю компанию Xoom, развивающую одноименный сервис денежных переводов. Конкуренты Wise и Remitly ранее приостановили некоторые услуги в россии.