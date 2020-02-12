Платежный сервис ePayments приостановил работу и заблокировал вывод средств по требованию британского регулятора

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11 февраля британский платежный сервис ePayments, пользующийся немалой популярностью среди фрилансеров, предприятий и пользователей блокчейн-сообщества, в том числе и из Украины, сообщил о вынужденной приостановке выполнения операций. Причина — требование Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority; FCA).

Некоторое время назад британский регулятор начал проверку деятельности фирмы. По итогам проверки регулятор обнаружил нарушения в системе ePayments по предотвращению отмывания денег.

Всех клиентов, чьи средства оказались заблокированы на счетах, уведомили по электронной почте посредством соответствующей автоматической рассылке, одновременно руководство вывесило объявления на главной странице сайта и Twitter.

В соответствующем заявлении ePayments сообщил, что сотрудничает с FCA для возобновления работы. В компании заверили, что средствам клиентов ничего не угрожает и они будут разморожены «сразу, как только это станет возможно».

Источник: ePayments