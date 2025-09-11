Новости IT-бизнес 11.09.2025 comment views icon

По примеру Mono: Viber запускает новый украинский маркетплейс, прямо в мессенджере

Маргарита Юзяк

За прикладом Mono: Viber запускає новий український маркетплейс, просто в месенджері

Rakuten Viber запускает свой собственный маркетплейс прямо в приложении, что напоминает стратегию monobank.

В мессенджере появится новая вкладка «Маркетплейс», где пользователи смогут находить локальные бизнесы: салоны красоты, рестораны, медицинские услуги и магазины. А также писать им прямо в чате, без звонков и обмена номерами.

«Маркетплейс» появится на месте прежней вкладки «Полезное» в мобильном приложении. Искать компании можно будет по названию, категории или просматривать рекомендованные предложения. В профилях бизнесов будут каталоги товаров и услуг, а еще можно будет написать напрямую, не раскрывая свой номер телефона. Если дать доступ к геолокации — Viber будет показывать ближайшие бизнесы и автоматически обновлять список, когда вы куда-то поедете.

Сервис будут разворачивать постепенно в течение нескольких недель. Бизнесы смогут подключаться через бесплатные профили. Viber также обещает добавлять функции для лучшего взаимодействия бизнесов с клиентами.

За прикладом Mono: Viber запускає новий український маркетплейс, просто в месенджеріЗа прикладом Mono: Viber запускає новий український маркетплейс, просто в месенджеріЗа прикладом Mono: Viber запускає новий український маркетплейс, просто в месенджері

Отметим, monobank почти год назад запустил бету своего маркетплейса, а недавно начал официальную работу под новым названием mоnомаркет. Сервис доступен в отдельном разделе приложения банка. Однако очень быстро произошел скандал: реселлеры заявили, что Samsung, Asus и Xiaomi давили из-за скидок «-10% на все» и требовали убрать их товары с платформы. Итак, теперь Viber вторым после monobank «подхватил» бизнес-идею. Интересно, какая платформа станет следующей?

Источник: пресс-релиз Viber

