"Samsung, Asus, Xiaomi, держите клиентов за дураков?": Гороховский заявил о давлении на реселлеров из-за "10% скидки на все" в monoмаркет

Маркетплейс от monobank наконец вышел из беты с громким анонсом о «200 млн на скидки», однако такое промо пришлось по душе не всем компаниям.

Согласно публикации основателя monobank Олега Гороховского, некоторые бренды требуют от продавцов убрать товары собственного бренда с онлайн-витрины:

«Уважаемые партнеры, сегодня началась промо-кампания в Market by Mono, которая направлена на предоставление клиентам 10% скидки при покупке ноутбука ASUS. Это является грубым нарушением правил компании и приводит к демпингу на рынке. В связи с этим настоятельно просим всех партнеров, участвующих в указанной промо-кампании, безотлагательно убрать ноутбуки ASUS из предложений», — говорится в письме, которое якобы прислала одному из продавцов компания ASUS.

В случае отказа компания грозится «отказать в компенсации по текущим акциям», а также «пересмотреть возможность предоставления маркетинговой поддержки в будущих промо-кампаниях».

Гороховский добавил, что подобных писем на почте у реселлеров много — с такими же требованиями якобы пришли Samsung и Xiaomi. Банк уже подготовил обращение в АМКУ.

«Вендоры в панике убирают товар с витрины. Они не хотят, чтобы вы покупали дешевле и они меньше зарабатывали в других каналах. Вот такая в украинском е-соm конкуренция. Борются не за клиентский опыт и за лучшие условия, а с теми, кто предлагает клиентам условия лучше, чем в среднем по больнице. По всем, кто пытается регулировать таким образом цены на рынке и блокирует доступ клиентов к выгодным ценам, готовим обращение в АМКУ. Samsung, Asus, Xiaomi, держите клиентов за дураков?».

Напомним, что маркетплейс monobank запустился в бете в октябре прошлого года, а на днях начал официальную работу под новым названием mоnомаркет, чему и посвятили акцию со скидками.

«Наш monoмаркет вышел из бета-тестирования и по этому поводу мы начинаем большой шабаш. Даем 10% скидки на все-все, что видите в мономаркете. Кто-то дает -90% (но только на провода), кто-то обещает -70% скидку (но только если сделаете сальто) и т.д. Мы же делаем по-нашему — в корзине мономаркета вас всегда будет ждать скидка 10% на все, что пожелаете. А чтобы было веселее, это не просто скидка — вам надо торговаться с котом-бабушкой. У скидок есть бюджет — 200 миллионов гривен», — анонсировал Гороховский в предыдущем посте.

Из интересного, на момент публикации новости предложений Samsung и Xiaomi в мономаркете почти нет, тогда как товары бренда ASUS все еще доступны и с -10% скидкой.

Новость будет дополнена в ближайшее время комментарием от Samsung.