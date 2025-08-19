Почему японские спортсмены надевают термомаскировочную форму

Японская компания Mizuno сотрудничает со спортсменами для создания особого типа ткани, которая не позволит инфракрасным и тепловизионным камерам просвечивать сквозь одежду спортсменов.

В частности, на летних Олимпийских играх в Париже 2024 года некоторые японские спортсмены уже выступали в экипировке из этой ткани, поглощающей инфракрасное излучение. Дело в том, что зрители на спортивных мероприятиях в течение последних лет все чаще стали использовать инфракрасные и тепловизионные камеры, просвечивающие сквозь спортивную одежду и демонстрирующие обнаженные части тела спортсменов, особенно женщин.

Это вызывает возмущение среди спортсменов. В 2021 году на Олимпийских играх в Токио спортсмены обратились с жалобой в Олимпийский комитет Японии после того, как в соцсетях опубликовали их откровенные фото, сделанные с помощью инфракрасных камер.

Некоторые тепловизионные устройства могут обнаруживать контуры тела человека или его нижнее белье сквозь тонкий слой спортивной одежды. Это выглядит неадекватно и тянет на извращение, однако есть люди, которые делают это.

Сейчас компания Mizuno стремится создать ткань, которая не будет пропускать не только инфракрасное излучение, но и тепловизионные камеры. По результатам экспериментов, как отмечают в Mizuno, черный напечатанный символ «С» под слоем ткани и новый материал, поглощающий инфракрасное излучение, стали практически невидимыми при наблюдении через инфракрасную камеру.

Новая спортивная форма также обеспечила спортсменам прохладу и комфорт. Отмечается, что 25-летняя японская спортсменка Мэй Кодама, учавствовавшая в забеге 4×100 метров на Олимпийских играх в Токио в 2021 году, протестировала новую одежду и назвала ее более удобной, чем она ожидала.

«Использование недавно разработанной ткани, которая блокирует инфракрасное излучение, может помочь сократить количество спортсменов, которые становятся жертвами незаконной инфракрасной фотосъемки», — говорится в пресс-релизе Mizuno.

Япония считается одной из самых безопасных стран в мире с низким уровнем преступности. Однако в Японии широко распространена проблема сексуализации женщин. Сексуальные домогательства и фотографирование без согласия являются одними из самых актуальных проблем.

Проблема несанкционированной фотосъемки настолько распространена, что в Японии камеры должны издавать звук затвора, чтобы предотвратить скрытую, агрессивную фотосъемку. В общественном транспорте нередко можно увидеть знаки, предупреждающие об опасности такой практики. Сексуализированные фото спортсменок также являются проблемой.

Айри Хатакеяма, бывшая гимнастка, занимающаяся групповыми видами художественной гимнастики, а ныне тележурналистка в Японии, была шокирована постоянными фото с ней, часто в непристойном ключе, даже когда она была еще несовершеннолетней. Рейко Сиота, бадминтонистка, обнаружила, что фотографии ее груди и нижней части тела широко распространяются в социальных сетях.

В 2021 году в Японии арестовали мужчину за то, что снимал волейболистку с помощью инфракрасной камеры и продавал полученные снимки. Через два года власти Киото возбудили уголовное дело против другого мужчины за съемку нижней части тела бегунов.

В некоторых видах спорта (например, в гимнастике) уже действует запрет на фотосъемку, а олимпийские организаторы пытаются ввести более строгие меры, но учитывая распространенность и мощность смартфонов это непросто. В Японии также был принят закон, который криминализирует фотосъемку любого человека без его согласия и карает тремя годами тюремного заключения.

В одном из самых тревожных недавних случаев полиция Японии арестовала мужчину, который использовал инфракрасную камеру для незаконной съемки пловцов, некоторым из которых было всего 11 лет. Японская гимнастка Айко Сугихара, которая устала от откровенных фотографий в социальных сетях, основала собственную компанию по производству купальников, доходящих до верхней части бедер и закрывающих большую часть тела спортсменок.

Женские команды все чаще требуют носить шорты вместо открытой одежды. Недавно сборная Норвегии по пляжному гандболу была оштрафована за ношение шорт вместо бикини.

Источник: ZME Science