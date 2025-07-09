Инфракрасные чернила добавляют невидимую информацию на предметы, которую можно прочитать смартфоном

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Исследователи из Мадридского университета им. Карлоса III (UC3M), Массачусетского технологического института (MIT) и Adobe Research представили приложение Imprinto для встраивания невидимой цифровой информации в печатные документы и на предметы.

Технология использует невидимые для человеческого глаза инфракрасные чернила и специальную камеру для их распознавания. Приложение было разработано с целью обеспечения расширенного взаимодействия с физическими документами без необходимости изменения их внешнего вида.

«Imprinto использует инфракрасные чернила, невидимые для человеческого глаза, но которые обнаруживаются с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона, например, той, что можно встроить в мобильные устройства, просто модифицировав фотодатчик», — объясняет один из авторов разработки, Рауль Гарсия Мартин с кафедры электронных технологий UC3M.

Эта технология обещает новые возможности для отслеживания продукции, аутентификации документов. Она не требует использования QR-кодов и не требует добавления внешних устройств к документу.

Кроме этого ученые разработали портативную камеру, подключаемую через USB-C к любому мобильному устройству и позволяющую наблюдать за кровеносными сосудами под кожей для упрощения медицинских процедур. Кроме того, камера позволяет осуществлять биометрическое распознавание на основе сосудистого рисунка ладони благодаря алгоритмам искусственного интеллекта.

«Система под названием VeinGoOne призвана анализировать изображения, полученные в режиме реального времени, позволяя не только проводить двумерную визуализацию, но и трехмерную реконструкцию глубины залегания вен с использованием таких методов, как стереоскопия или микроскопия», — объясняет Рауль Гарсия Мартин.

Еще одной разработкой испанских исследователей является система BrightMarker, которая позволяет встраивать невидимые коды в 3D-объекты с помощью флуоресцентных полимеров. Это делает возможным печать документов со скрытыми цифровыми метками без изменения внешнего вида объекта. Это может использоваться для маркировки промышленных товаров, в сложных системах логистики, или в средах виртуальной реальности.

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Исследователи отмечают, что разработки являются частью более глобального плана по замене смартфонов на очки дополненной реальности или контактные линзы, способные распознавать и интепретировать окружающую среду.

Результаты исследования опубликованы в журнале ACM

Источник: TechXplore

Раздел Технологии выходит при поддержке

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