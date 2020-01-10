Почти 8000 SIM-карт использовали российские спецслужбы для подрывной деятельности и мошеннических операций в Украине

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Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ обнаружил комплекс телеком-оборудования для обеспечения противоправной деятельности бот-ферм, а также распространения заведомо ложных сообщений о фактах минирований госорганов и объектов социнфраструктуры. Всего в рамках обыска в декабре правоохранители изъяли почти 8000 SIM карт разных операторов, использовавшихся для дестабилизации обстановки в стране. Об этом говорится в судебном определении киевского суда, который одобрил арест изъятых средств связи, изъятых в ходе обыска оперативниками подозреваемых 4 декабря. На постановление обратил внимание ресурс Liga.net.

В рамках спецоперации правоохранители изъяли 7892 SIM-карт разных мобильных операторов, которые, как предполагает СБУ, использовались российскими спецслужбами. Из этого количества карты TELE2 — 6895 штук, Lycamobile — 5, 3Mоbile — 287, Киевстар — 428, Beeline — 211, МегаФон — 5, Vodafone — 1.

По версии следствия, к созданию структуры причастны и двое граждан Украины: уроженец с. Головино Черняховского района Житомирской области и уроженка Киева.

Оперативнками было установлено, что указанные лица, имеют отношение “к предоставлению услуг по скрытой регистрации в любых сервисах сети интернет через SMS-сообщения и услуг по использованию виртуальных мобильных телефонов, которые сложно отследить правоохранительным органам”.

Рекламируя указанную деятельность в даркнете и на хакерских форумах, подозреваемые использовали в комплексе SIM-карты Украины, РФ, Казахстана и Польши.

В объяснениях СБУ в определении суда уточняется, что в большинстве этих стран SIM-карту можно приобрести только при наличии паспорта или кураторства ФСБ РФ (оптовая «теневая» реализация SIM-карт).

По версии следствия, выявленное оборудование могло использоваться для следующих незаконных операций:

для контактов неустановленного характера российскими спецслужбами и лицами, причастными к деятельности террористической группировки ДНР;



регистрации в социальных сетях (возможно для создания бот-ферм) электронных кошельках (в том числе, запрещенных на территории Украины);

для обналичивании денежных средств (через службы такси UBER, YANDEX TAXI т.п.);

для осуществления мошеннических действий с использованием торговых площадок (OLX, AVITO, YOULA).



Источник: LIGA.net и reyestr.court.gov.ua