PocketBook анонсировала ридер InkPad 4 с подсветкой экрана, прослушиванием аудиокниг, защитой от воды и ценой 12 тыс. грн

Компания PocketBook сообщила о выпуске нового устройства для чтения электронных книг в линейке InkPad. Новый PocketBook InkPad 4 получил экран последнего поколения E Ink Carta 1200 и защиту от воды по стандарту IPX8.

Новинка содержит 7,8-дюймовый экран E Ink Carta 1200 с разрешением 1404×1872 точек и плотностью пикселей 300 PPI. Новая технология обеспечивает увеличение контрастности на 15% и улучшение скорости отклика на 20%. Экран монохромный, воспроизводит изображение в 16 градациях серого. Дисплей поддерживает сенсорный ввод и имеет адаптивную подсветку с функцией SMARTlight, которая позволяет регулировать как яркость, так и цветовую температуру.

Ридер оснащен 2-ядерным процессором, встроенной памятью емкостью 32 ГБ и модулем Wi-Fi для синхронизации. Также есть сенсор для автоматического изменения ориентации экрана. Батарея емкостью 2000 мАч обеспечивает до месяца активного чтения. Вес ридера составляет 265 г, а его размеры – 134×189,5×7,95 мм.

PocketBook InkPad 4 поддерживает 21 книжный формат, 4 графических формата, а также 6 аудио форматов и оснащен встроенным динамиком. Так что аудио книги можно слушать с помощью ридера. А благодаря Bluetooth устройство можно подключить к беспроводным наушникам, колонкам и другим аудиосистемам. Благодаря функции Text-to-Speech ридер способен читать вслух любой текстовый файл естественным голосом, одним из 26 доступных языков. В устройстве установлен англо-украинский словарь.

PocketBook InkPad 4 защищен от воздействия воды по стандарту IPX8. Он выдерживает погружение в пресную воду на глубину до 2 метров на срок до 60 минут. Также экран устройства получил улучшенную защиту от царапин.

Новый ридер PocketBook InkPad 4 должен поступить в продажу в начале мая 2023 года по цене около 12 тыс. грн.