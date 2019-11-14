PocketBook представил два новых ридера: 10,3-дюймовый PocketBook InkPad X с поддержкой аудио и водозащищенный 7,8-дюймовый PocketBook InkPad 3 Pro

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Компания PocketBook представила сразу два новых E-Ink ридера с большими экранами и подсветкой — 10,3-дюймовый PocketBook InkPad X (1040) с поддержкой аудио и 7,8-дюймовый PocketBook InkPad 3 Pro (740Pro) с защитой от влаги.

Модель PocketBook InkPad X оснащена огромным по меркам класса 10,3-дюймовым сенсорным экраном E Ink Carta Mobius с более прочной пластиковой подложкой и разрешением 1404×1872 пикселей (227 DPI). Такой размер позволяет комфортно читать практически любой графический контент, включая книги, газеты, журналы и даже профессиональную литературу и комиксы.

Умная подсветка экрана SMARTlight самостоятельно меняет яркость и цветовую температуру в зависимости от внешнего освещения. Для тех, кто предпочитает настраивать подсветку самостоятельно, предусмотрен мануальный режим. Устройство оснащается аккумулятором емкостью 2000 мАч, зарядка осуществляется с помощью порта USB Type-C.

Модель PocketBook InkPad X построена на достаточно производительной двухъядерной платформе с 1 ГБ ОЗУ и хранилищем данных на 32 ГБ, которое может хранить до 15,000 книг без иллюстраций в формате EPUB. Уже традиционно для ридеров бренда поддерживаются 19 книжных, 4 графических и 3 аудиоформата.

Благодаря поддержке аудифайлов пользователи смогут слушать аудиокниги или музыку во время чтения. Также можно воспользоваться функцией Text-to-Speech, которая обеспечивает озвучивание текстовых файлов голосом на 16 языках. Наушники для прослушивания можно подключить с помощью USB-адаптера или Bluetooth.

В свою очередь PocketBook InkPad 3 Pro (740Pro) представляет собой более компактный (но все равно заметно крупнее привычных 6-дюймовых моделей) 7,8-дюймовый ридер. По словам разработчиков, именно такой размер экрана максимально близок к размеру страницы обычной бумажной книги, а значит читатель получит привычный опыт чтения.

В этой модели используется матрица E Ink Carta с разрешением 1404×1872 пикселей (300 DPI), дополненная сенсорным слоем и фирменной подсветкой SMARTlight с регулировкой яркости и цветовой температуры.

Как мы уже упоминали, ридер защищен от воздействия воды по стандарту IPX8, благодаря чему можно спокойно читать, отдыхая у бассейна, на рыбалке, принимая ванну или под дождем. Устройство может быть погружено в пресную воду на глубину до 2 метров на срок до 60 минут без каких-либо вредных последствий.

В PocketBook InkPad 3 Pro используется двухъядерный процессор и 1 ГБ оперативной памяти, а также аккумулятор на 1900 мАч (microUSB). Объем хранилища данных составляет 16 ГБ, устройство поддерживает 19 книжных и 4 графических формата.

Продажи ридера PocketBook InkPad 3 Pro (740Pro) в Украине уже стартовали по цене 7099 грн, а модель PocketBook InkPad X (1040) появится в магазинах в начале декабря 2019 года по цене 11199 грн.

Источник: PocketBook