Под брендом Energizer выпустили смартфон с аккумулятором на 28000 мА*ч — 28 мм толщиной и массой более полукилограмма

Почти пять лет назад Energizer пытался продавать смартфон, или точнее сказать павербанк на 18 000 мАч со встроенным телефоном. Теперь Avenir Telecom (владеющая брендом Energizer) сделала это снова, только теперь они поместили смартфон в батарею на 28 000 мАч. Это то, что называется прогрессом.

Само устройство называется Hard Case P28K, и, как и его предшественник, оно будет продаваться под брендом Energizer. Компания утверждает, что батареи P28K достаточно для того, чтобы хватило на целую неделю регулярного использования. Устройство также имеет достаточно прочный класс защиты IP69, чтобы выдержать любые приключения вне сети, в которых вы, возможно, захотите принять участие, находясь вдали от точки зарядки. Время работы в режиме разговора составляет 122 часа (или чуть более пяти дней), а в режиме ожидания — 2252 часа, что почти 94 дня, передаёт The Verge.

Недостатком являются абсолютные размеры. При толщине 27,8 мм и весе 570 г, Hard Case P28K более чем втрое превышает толщину и вес iPhone 15.

Его можно быстро зарядить мощностью до 33 Вт, однако остальные характеристики больше касаются смартфонов начального или среднего уровня. Здесь нет 5G, а процессор — MediaTek MT6789, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ постоянной памяти, трио задних камер, Android 14 и 6,78-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1080p.

Avenir Telecom планирует продавать Energizer Hard Case P28K по цене 249,99 евро, когда он поступит в продажу в октябре этого года

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