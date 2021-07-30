Податкова викрила схему ухилення від сплати податків з використанням електронних грошей QiwiWallet, Яндекс.Деньги та криптовалют на понад 70 млн грн





Про викриття масштабної схеми, яка забезпечувала незаконне переведення коштів у готівку через конвертацію електронних коштів та операцій з обміну криптовалют, повідомила Державна податкова служба України.

Незаконну схему було викрито підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Харківській області, спільно з ГУ ДФС у Харківській області. Як повідомляє ДПС, з використанням платіжних систем QiwiWallet, Яндекс.Деньги та криптовалют грошові кошти переводились на карткові рахунки фізичних осіб та знімались готівкою. Загальна сума отриманих таким чином незадекларованих доходів склала понад 70 млн грн, а недоотримані бюджетом податки — понад 13 млн гривень.

Наразі тривають подальші слідчі дії в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч.5 ст.27, ч.2 ст.200, ч.3 ст. 212 КК України.

Залишається згадати, що російські платіжні сервіси QiwiWallet та Яндекс.Деньги заборонені в Україні з 2016 року, а статус криптовалют досі лишається законодавчо не врегульованим питанням, але скоро це має змінитись. Зараз до другого читання в Раді готується законопроєкт №3637 «Про віртуальні активи», має легалізувати криптовалюти в Україні та остаточно врегулювати операції з ними. Ще наприкінці квітня профільний комітет рекомендував ухвалити цей законопроєкт у другому читанні та в цілому.