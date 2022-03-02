Податкова запустила чат-бот для скарг на недобросовісних продавців, які відмовляють у розрахунку карткою

Державна податкова служба Україна створила чат-бот, який дозволяє поскаржитися у випадку, коли роздрібні крамниці відмовляються приймати для розрахунків банківські картки й вимагають готівку.

Як повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, кожен громадянин має право розраховуватись за товари/послуги своєю карткою.

Для цього створили спеціальний бот, куди можна надіслати інформацію щодо недобросовісних представників бізнесу (найменування, адресу, ЄДРПОУ тощо). Чат-бот доступний у Telegram — @pos_terminals_bot.

Гетманцев запевнив, що регулятор буде реагувати на кожен випадок відмови у розрахунку через термінал.