Подушка Razer Clio превращает игровое кресло в колонку за $230

Razer представила беспроводную аудиоподушку Clio, которую крепят к игровому или офисному креслу — она создает объемный звук прямо из-за головы.
Razer Clio — это своего рода гибрид наушников и подушки. Она крепится за головой к большинству кресел с высокой спинкой благодаря регулируемым ремешкам. Внутри — по динамику с обеих сторон: 43-мм драйверы плюс пассивные излучатели. Все это дает «четкие высокие частоты и глубокий, насыщенный бас, который вы можете услышать и почувствовать», как утверждает сама Razer.
Работает Clio беспроводно — подключается по Bluetooth к смартфонам, планшетам или портативным консолям. И главное для геймеров — поддержка Razer HyperSpeed Wireless, чтобы соединение с ПК было без задержки. Есть еще поддержка THX Spatial Audio, то есть звук будет объемным даже с одной лишь колонкой.
Clio можно использовать как самостоятельное устройство или как часть полноценной конфигурации 7.1. Например, добавить к ней настольные колонки и сделать из нее задний канал. Аккумулятор на 5400 мА-ч держит до 14 часов. Предварительный заказ уже доступен на сайте Razer за $229.99, доставка стартует 16 мая.
В прошлом году компания представила их первую механическую клавиатуру с функцией замены свечей и шумоизоляцией. Еще ранее у ITC был обзор полноразмерной игровой клавиатуры Razer BlackWidow V4 Pro.
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Источник: The Verge
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