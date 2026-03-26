Вышел Razer Blade 16 2026: переход с AMD на Intel и до +60% автономности

Razer представила обновленный ноутбук Razer Blade 16, который получил новую платформу и существенный прирост автономности. Модель 2026 года сохраняет прошлогодний редизайн, но снова переходит на процессоры Intel Core Ultra 9 386H вместо AMD Ryzen AI 9. В прошлом году произошел противоположный переход — с Intel на AMD.





Новый Razer Blade 16 2026 года может похвастаться значительно лучшей энергоэффективностью. По данным производителя, новый чип из семейства Intel Panther Lake позволяет увеличить время работы от батареи до 60% по сравнению с прошлогодними конфигурациями. При этом производительность не пострадала: процессор получил больше ядер и работает вместе с более быстрой памятью LPDDR5X-9600, что дает лучшие результаты в повседневных задачах и тяжелых сценариях.

Улучшенная энергоэффективность позитивно повлияла и на графическую подсистему. Тепловой бюджет позволил поднять TGP видеокарты со 160 Вт до 165 Вт. Это небольшой, но ощутимый бонус для ультратонкого корпуса Blade 16, где каждый ватт имеет значение.

Экран также улучшили. Максимальная яркость выросла на 100 нит, что позволило соответствовать стандарту TrueBlackHDR1000. Все конфигурации получили OLED-панель с частотой обновления 240 Гц, что прямо говорит об игровой ориентации новинки.





В то же время устройство получило более современные коммуникационные стандарты. Ноутбук теперь поддерживает Thunderbolt 5 и Bluetooth 6, которых не было в предыдущих версиях на AMD.

Новый ноутбук Razer Blade 16 уже доступен для заказа. Базовая конфигурация с NVIDIA GeForce RTX 5080 стартует с $3500, а топовая версия с NVIDIA GeForce RTX 5090 стоит до $5000. Все варианты оснащаются одним и тем же процессором Core Ultra 9 и поставляются только в черном цвете.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: notebookcheck