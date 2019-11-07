Похоже, в приложении Uber Eats вскоре появится реклама





В скором времени в Uber Eats может появиться реклама. На такое вероятное развитие событий указывает вакансия, обнаруженная ресурсом TechCrunch.

Как оказалось, компания ищет специалиста по рекламе в Uber Eats – Uber Eats Ads Lead. Позже компания подтвердила, что Uber рассматривает возможность добавления релевантной рекламы в Uber Eats. Таким образом, пока пользователь будет решать, где ему заказать еду, приложение может показать несколько платных объявлений.

Пока что речь идёт скорее об экспериментальной возможности. Тем не менее, она может стать дополнительным источником дохода для компании. Причём, это не единственная идея, которую тестируют в Uber. В прошлом месяце стало известно о тестовом запуске Uber Moments – услугу по бронированию кулинарных мастер-классов через Uber Eats. Кроме того, компания расширяет свою деятельность и на рынок финансовых услуг с предложением Uber Money.

Источник: Engadget