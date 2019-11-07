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Похоже, в приложении Uber Eats вскоре появится реклама

Похоже, в приложении Uber Eats вскоре появится реклама

Похоже, в приложении Uber Eats вскоре появится реклама


В скором времени в Uber Eats может появиться реклама. На такое вероятное развитие событий указывает вакансия, обнаруженная ресурсом TechCrunch.

Как оказалось, компания ищет специалиста по рекламе в Uber Eats – Uber Eats Ads Lead. Позже компания подтвердила, что Uber рассматривает возможность добавления релевантной рекламы в Uber Eats. Таким образом, пока пользователь будет решать, где ему заказать еду, приложение может показать несколько платных объявлений.

https://www.engadget.com/2019/11/06/uber-eats-advertising-ads/

Пока что речь идёт скорее об экспериментальной возможности. Тем не менее, она может стать дополнительным источником дохода для компании. Причём, это не единственная идея, которую тестируют в Uber. В прошлом месяце стало известно о тестовом запуске Uber Moments – услугу по бронированию кулинарных мастер-классов через Uber Eats. Кроме того, компания расширяет свою деятельность и на рынок финансовых услуг с предложением Uber Money.

Источник: Engadget

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