Похоже, ВСУ под Купянском впервые сбили иранский ударный беспилотник Shahed-136

Один из бойцов Вооруженных Сил Украины обнародовал фото с обломками иранского дрона-камикадзе Shahed-136, который использовали российские оккупанты. БПЛА был сбит вблизи недавно освобождённого Купянска в Харьковской области.

Spotted Iran striker UAVs in Kupyansk region. Presumably used by Russian forces. pic.twitter.com/xBVtuifvVS — Максим (@kms_d4k) September 13, 2022

Таким образом, можно констатировать, что так называемая «вторая армия мира» за 6 месяцев войны потеряла свой потенциал и вынуждена обращаться за помощью к другим странам, чтобы пополнять технические средства. При этом россияне пытались замаскировать происхождение дрона и нанесли на него надписи на русском языке. И хотя на первый взгляд может показаться, что это «аналоговнетный» дрон М412 «Герань-2», его подлинное происхождение выдают обломки крыла и крайне характерные винглеты. А если что-то выглядит, как утка, крякает, как утка, да ходит, как утка, это и есть утка.

«С большой долей вероятности можно утверждать, что Вооруженные Силы Украины впервые уничтожили иранский ударный беспилотный летательный аппарат вблизи Купянска. Анализ внешнего вида элементов крыла беспилотника позволяет утверждать, что ВСУ впервые уничтожили иранский БПЛА. Речь идет о дальнобойном БПЛА-камикадзе Shahed-136», — сообщает канал СтраТком ЗСУ.

К сожалению, информация о дроне Shahed-136 довольно ограничена и происходит большей частью из Ирана (который сам восхваляет своё оружие как «не имеющее аналогов в мире»), поэтому его следует воспринимать с некоторым скепсисом. В конце 2021 года Иран продемонстрировал возможность залпового пуска этих БПЛА с пусковой установки, замаскированной под контейнер грузового автомобиля.

Курс Frontend Опануйте HTML, CSS та JavaScript і отримайте роботу мрії РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Дрон имеет длину 3,5 метра, размах крыла 2,5 метра и вес около 200 кг. Иранцы заявляют о дальности полета до 2,5 тыс. км, хотя этот показатель вызывает сомнения с учётом размера и веса.

Аппарат оснащен 50-сильным двигателем MD 550. Это обычная гражданская модель двигателя, которую можно приобрести на AliExpress.

Учитывая, что Иран находится под западными санкциями, другие компоненты, вероятно, также принадлежат к гражданскому сектору. Относительно мощности боевой части Shahed-136 информация отсутствует, но она при общей массе дрона в 200 кг вряд ли может составлять более 25% веса.

Источник: defence-ua