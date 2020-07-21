Новости
Полнокадровая камера Nikon Z5 получила встроенную систему стабилизации и цену $1400

Полнокадровая камера Nikon Z5 получила встроенную систему стабилизации и цену $1400

Полнокадровая камера Nikon Z5 получила встроенную систему стабилизации и цену $1400


Модельный ряд беззеркальных камер Nikon пополнился новым устройством под названием Nikon Z5. Это модель начального уровня, которая тем не менее оснащена полнокадровым сенсором.

Полнокадровая камера Nikon Z5 получила встроенную систему стабилизации и цену $1400

В новинке применяется 24-мегапиксельный CMOS сенсор без BSI подсветки. Устройство оснащено процессором обработки изображений Expeed 6, который также можно встретить в старших моделях Z6 и Z7. Гибридная система автоматической фокусировки (контрастная/фазовая) включает 273 точки фокусировки, она способна определять лица и глаза людей и животных. Дополнительно в камере доступны 5-осевая система стабилизации изображения, электронный OLED видоискатель с разрешением 3,69 млн точек и вращающийся сенсорный дисплей.

Полнокадровая камера Nikon Z5 получила встроенную систему стабилизации и цену $1400

Камера Nikon Z5 способна вести серийную съёмку фотографий с частотой 4,5 кадра в секунду (с активным автофокусом). Также устройство записывать видео в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду (с кроп-фактором 1,7) или же в разрешении Full HD с частотой 60 кадров в секунду (без кропа). Для хранения отснятого материала могут использоваться две карты памяти UHS II. Новая батарея EN-EL15C позволяет сделать 390 фотографий на одном заряде. Для удешевления конструкции корпус изготавливается не из магниевого сплава, как у старших собратьев, а из поликарбоната.

Полнокадровая камера Nikon Z5 получила встроенную систему стабилизации и цену $1400

Новая беззеркальная камера Nikon Z5 поступит в продажу в августе по рекомендованной розничной цене $1400 или $1700 (за комплект с новым объективом 24-50mm f/4-6.3). Также в продажу поступят телеконвертеры с фактором увеличения 1.4x и 2.0X по цене $550 и $600, соответственно.

Источник: Engadget

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить