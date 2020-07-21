Полнокадровая камера Nikon Z5 получила встроенную систему стабилизации и цену $1400





Модельный ряд беззеркальных камер Nikon пополнился новым устройством под названием Nikon Z5. Это модель начального уровня, которая тем не менее оснащена полнокадровым сенсором.

В новинке применяется 24-мегапиксельный CMOS сенсор без BSI подсветки. Устройство оснащено процессором обработки изображений Expeed 6, который также можно встретить в старших моделях Z6 и Z7. Гибридная система автоматической фокусировки (контрастная/фазовая) включает 273 точки фокусировки, она способна определять лица и глаза людей и животных. Дополнительно в камере доступны 5-осевая система стабилизации изображения, электронный OLED видоискатель с разрешением 3,69 млн точек и вращающийся сенсорный дисплей.

Камера Nikon Z5 способна вести серийную съёмку фотографий с частотой 4,5 кадра в секунду (с активным автофокусом). Также устройство записывать видео в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду (с кроп-фактором 1,7) или же в разрешении Full HD с частотой 60 кадров в секунду (без кропа). Для хранения отснятого материала могут использоваться две карты памяти UHS II. Новая батарея EN-EL15C позволяет сделать 390 фотографий на одном заряде. Для удешевления конструкции корпус изготавливается не из магниевого сплава, как у старших собратьев, а из поликарбоната.

Новая беззеркальная камера Nikon Z5 поступит в продажу в августе по рекомендованной розничной цене $1400 или $1700 (за комплект с новым объективом 24-50mm f/4-6.3). Также в продажу поступят телеконвертеры с фактором увеличения 1.4x и 2.0X по цене $550 и $600, соответственно.

Источник: Engadget