Полностью электрический гиперкар Lotus Evija сможет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 3 секунды, а на полную зарядку нужно всего 9 минут





Lotus решила сделать свой новейший гиперкар не только полностью электрическим, но и невероятно мощным. Evija — это первый автомобиль компании с электрифицированной трансмиссией, и он обладает невероятной мощностью в 1973 л.с.

Для Lotus автомобиль представляет собой новое начало. Генеральный директор Фил Попэм сказал, что Evija «восстановит наш бренд в сердцах и умах любителей спортивных автомобилей». Но любители спортивных авто, по мнению Lotus, должны быть очень состоятельными, так как за электрический мощный гиперкар предстоит заплатить £1,7 млн (более $2,1 млн по текущему курсу). Всего планируется выпустить 130 таких автомобилей, их продажи начнутся в 2020 году.

При разработке дизайна Evija команда вдохновлялась ​​скальными образованиями, «вырезанными природой на протяжении веков», и гоночными машинам Ле-Мана. В автомобиле нет традиционных боковых зеркал заднего вида, что позволило снизить лобовое сопротивление воздуха и оптимизировать прижимную силу. Вместо них используются камеры, интегрированные в передние крылья.

Благодаря высокой мощности и отличной аэродинамике, электромобиль Lotus Evija способен разгоняться до 62 миль в час (100 км/ч) менее чем за 3 секунды, за 9 секунд после старта развивать скорость 187 миль в час (300 км/с), а максимальная скорость составляет более 200 миль в час (322 км/ч). Для сравнения, новый Tesla Roadster, по заверениям компании, сможет разгоняться до 60 миль в час (97 км/ч) всего за 1,9 секунды и достигать максимальной скорости 250 миль в час (402 км/ч) за 9 секунд.

Интерьер нового гиперкара напоминает гоночные автомобили 1950-х годов, а дизайн рулевого колеса и приборной панели немного напоминают таковые у гоночных автомобилей класса Formula-1. Само рулевое колесо отделано роскошной алькантарой (есть и кожаный вариант), а в его центральной части расположен переключатель режимов работы: Range, City, Tour, Sport и Track. Сразу за рулём находится цифровой дисплей со всеми показателями. Других информационных экранов и приборных панелей в автомобиле нет. Дополнительные элементы управления расположены в центральной консоли, они имеют сенсорные кнопки с тактильной обратной связью и подсветкой при касании.

Ещё одной впечатляющей характеристикой гиперкара Lotus Evija является заявленная скорость зарядки. При использовании зарядного устройства мощность 800 кВт (которое пока не доступно в виде коммерческих образцов) полностью зарядить батарею электромобиля можно всего за 9 минут. При использовании доступных на данный момент коммерческих зарядок (наиболее мощные – на 350 кВт) полностью восполнить запас энергии в батарее можно за 18 минут. При этом запас хода при тестировании в соответствии с методологией New European Driving Cycle Combined Cycle составляет 270 миль (435 км).

Электрическая трансмиссия, специально разработанная Williams Advanced Engineering (причастна к разработке гоночных автомобилей Formula-1 и Formula E), включает батарейный блок, который позиционируется в качестве самого лёгкого и наиболее плотно хранящего энергию среди всех дорожных автомобилей. При этом целевая масса Evija составляет 1680 кг, что делает новинку самым лёгким полностью электрическим гиперкаром.

Источник: Engadget