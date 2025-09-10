Польшу атаковали российские "Шахеды"

Ночью с 9 на 10 сентября российские ударные дроны «Шахед» пересекли границу Украины и атаковали Польшу. Об этом свидетельствуют официальные польские источники, СМИ и социальные сети.

Как сообщает BBC со ссылкой на Reuters, четыре аэропорта в Польше, включая крупнейший в Варшаве, закрылись после сообщений о проникновении российских дронов в воздушное пространство страны. Воздушные силы Польши применили оружие против БПЛА.

Trwa operacja związana z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia. Jestem w stałym kontakcie z Prezydentem i Ministrem Obrony. Odebrałem bezpośredni meldunek od dowódcy operacyjnego. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025

«Продолжается операция, связанная с многочисленными нарушениями польского воздушного пространства. Военные применили оружие против целей. Я постоянно контактирую с президентом и министром обороны. Получил непосредственный отчет от оперативного командующего», — сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в X.

❗️Uwaga, w trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron. Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja… pic.twitter.com/M3FtG8Tg53 — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 10, 2025

«Внимание, во время сегодняшнего нападения российской федерации, осуществляющей удары по объектам, расположенным на территории Украины, наше воздушное пространство неоднократно нарушалось объектами типа беспилотников. Продолжается операция по выявлению и нейтрализации целей. По приказу Оперативного командующего Вооруженных Сил было развернуто вооружение, продолжаются операции по определению местонахождения сбитых целей. Мы подчеркиваем, что военная операция продолжается, и призываем всех оставаться дома. Наиболее уязвимыми районами являются Подляское, Мазовецкое и Люблинское воеводства. Оперативное командование Вооруженных Сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы и средства остаются полностью готовыми к немедленному реагированию», — Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

За словами ZN.UA, закрытый польский аэропорт «Жешув» — главный хаб по передаче Украине вооружения. В зоне атаки российских «Шахедов» города Холм, Замостье, Люблин, Жешув. BBC со ссылкой на министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша сообщает, что Войска территориальной обороны Польши были привлечены для «наземного поиска сбитых беспилотников». Премьер Туск также отправился на место событий. На атаку уже отреагировали американские конгрессмены.

Russia is attacking NATO ally Poland with Iranian shahed drones less than a week after President Trump hosted President Nawrocki at the White House. This is an act of war, and we are grateful to NATO allies for their swift response to war criminal Putin’s continued unprovoked… — Joe Wilson (@RepJoeWilson) September 10, 2025

«Россия атакует союзника по НАТО Польшу с помощью иранских беспилотников менее чем через неделю после того, как президент Трамп принял президента Навроцкого в Белом доме. Это акт войны, и мы благодарны союзникам по НАТО за их быструю реакцию на продолжение неспровоцированной агрессии военного преступника Путина против свободных и продуктивных стран. Я призываю президента Трампа ответить обязательными санкциями, которые приведут к банкротству российской военной машины и вооружат Украину оружием, способным поразить Россию. Путин больше не довольствуется только проигрышем в Украине, бомбардируя матерей и младенцев, он теперь непосредственно испытывает нашу решимость на территории НАТО. Путин заявил, что «россия не знает границ». Свободные и успешные страны научат Россию разбираться в границах», — пишет конгрессмен-республиканец Джо Уилсон.

Repeated violations of NATO airspace by Russian drones are fair warning that Vladimir Putin is testing our resolve to protect Poland and the Baltic nations. After the carnage Putin continues to visit on Ukraine, these incursions cannot be ignored. — Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) September 9, 2025

«Неоднократные нарушения воздушного пространства НАТО российскими беспилотниками являются справедливым предупреждением о том, что Владимир Путин испытывает нашу решимость защитить Польшу и страны Балтии. После кровавой резни, которую путин продолжает совершать в Украине, эти вторжения нельзя игнорировать», — сенатор-демократ, член Судебного комитета Сената Дик Дурбин.

В настоящее время отсутствуют сообщения о разрушениях или жертвах в Польше в результате российской атаки. Также официально не сообщалось о количестве «Шахедов» в ее воздушном пространстве или количестве сбитых дронов. СМИ и социальные сети пишут о нескольких единицах БПЛА.