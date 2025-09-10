Новости Military Tech 10.09.2025 comment views icon

Польшу атаковали российские "Шахеды"

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Польщу атакували російські "Шахеди"

Ночью с 9 на 10 сентября российские ударные дроны «Шахед» пересекли границу Украины и атаковали Польшу. Об этом свидетельствуют официальные польские источники, СМИ и социальные сети.

Как сообщает BBC со ссылкой на Reuters, четыре аэропорта в Польше, включая крупнейший в Варшаве, закрылись после сообщений о проникновении российских дронов в воздушное пространство страны. Воздушные силы Польши применили оружие против БПЛА.

«Продолжается операция, связанная с многочисленными нарушениями польского воздушного пространства. Военные применили оружие против целей. Я постоянно контактирую с президентом и министром обороны. Получил непосредственный отчет от оперативного командующего», — сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в X.

«Внимание, во время сегодняшнего нападения российской федерации, осуществляющей удары по объектам, расположенным на территории Украины, наше воздушное пространство неоднократно нарушалось объектами типа беспилотников. Продолжается операция по выявлению и нейтрализации целей. По приказу Оперативного командующего Вооруженных Сил было развернуто вооружение, продолжаются операции по определению местонахождения сбитых целей. Мы подчеркиваем, что военная операция продолжается, и призываем всех оставаться дома. Наиболее уязвимыми районами являются Подляское, Мазовецкое и Люблинское воеводства. Оперативное командование Вооруженных Сил следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы и средства остаются полностью готовыми к немедленному реагированию», — Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

За словами ZN.UA, закрытый польский аэропорт «Жешув» — главный хаб по передаче Украине вооружения. В зоне атаки российских «Шахедов» города Холм, Замостье, Люблин, Жешув. BBC со ссылкой на министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша сообщает, что Войска территориальной обороны Польши были привлечены для «наземного поиска сбитых беспилотников». Премьер Туск также отправился на место событий. На атаку уже отреагировали американские конгрессмены.

Спецпроекты
Від телевізорів до пилососів: огляд техніки бренду Tesla, який робить ставку на доступність і надійність
Як тестують складні інтеграції в FAVBET Tech: розбираємо на прикладі платіжних інтеграцій

«Россия атакует союзника по НАТО Польшу с помощью иранских беспилотников менее чем через неделю после того, как президент Трамп принял президента Навроцкого в Белом доме. Это акт войны, и мы благодарны союзникам по НАТО за их быструю реакцию на продолжение неспровоцированной агрессии военного преступника Путина против свободных и продуктивных стран. Я призываю президента Трампа ответить обязательными санкциями, которые приведут к банкротству российской военной машины и вооружат Украину оружием, способным поразить Россию. Путин больше не довольствуется только проигрышем в Украине, бомбардируя матерей и младенцев, он теперь непосредственно испытывает нашу решимость на территории НАТО. Путин заявил, что «россия не знает границ». Свободные и успешные страны научат Россию разбираться в границах», — пишет конгрессмен-республиканец Джо Уилсон.

«Неоднократные нарушения воздушного пространства НАТО российскими беспилотниками являются справедливым предупреждением о том, что Владимир Путин испытывает нашу решимость защитить Польшу и страны Балтии. После кровавой резни, которую путин продолжает совершать в Украине, эти вторжения нельзя игнорировать», — сенатор-демократ, член Судебного комитета Сената Дик Дурбин.

В настоящее время отсутствуют сообщения о разрушениях или жертвах в Польше в результате российской атаки. Также официально не сообщалось о количестве «Шахедов» в ее воздушном пространстве или количестве сбитых дронов. СМИ и социальные сети пишут о нескольких единицах БПЛА.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Британия наложила санкции на криптокомпании из Кыргызстана, которые помогали рф отмывать деньги
Сотрудники ТЦК будут фиксировать на видео проверку документов и вручение повесток, — Минобороны
Журналисты побывали на производстве ракет "Фламинго", — AP
Замечены "Шахеды" с противотанковыми минами на крыльях: чем это грозит и как работает
Дрон доставил 42-килограммовый электровелосипед для эвакуации раненого бойца
Украинская ракета "Фламинго" пошла в серию: 3000 км и 1000 кг боевой части (обновлено, видео боевых запусков)
Цифровая ВЛК и е-ТЦК: электронно-мобилизационные нововведения из программы правительства на 2025-2026 годы
Первый взгляд на "длинный Нептун": дальнобойная ракета стала длиннее и шире
Война будущего: «Третья штурмовая» атаковала и захватила россиян исключительно с помощью роботов
Обзор наушников Beyerdynamic DT 70 IE, DT 72 IE и DT 73 IE: профессиональные внутриканальные мониторы
Apple представила iPhone Air: без номера, с процессором A19 Pro, модемом С1X и чипом N1 для Bluetooth 6 и Wi-Fi 7
Apple представила iPhone 17 Pro: самая большая батарея среди всех iPhone, до 2 ТБ в версии Max и цена от $1099
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить