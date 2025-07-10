Новости Софт 10.07.2025 в 14:13 comment views icon

Пользователи Adblock Plus видят худшую рекламу, чем без него, — исследование

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Пользователи Adblock Plus видят худшую рекламу, чем без него, — исследование

Представьте: вы ставите блокировщик рекламы, чтобы избежать навязчивого или вредного контента, а получаете… еще больше проблемной рекламы. Эти цифровые щиты могут непреднамеренно подвергать своих пользователей более проблемному контенту. Такие выводы сделали исследователи из Инженерной школы Тандон при Нью-Йоркском университете. Они проанализировали, как ведут себя платформы онлайн-рекламы в условиях работы популярных блокировщиков и обнаружили неожиданные закономерности.

«Приемлемая реклама» в Adblock Plus

В рамках исследования команда проанализировала более 1200 рекламных объявлений, которые показывались пользователям в США и Германии. Оказалось, что те, кто пользуется функцией Acceptable Ads («Приемлемая реклама») в блокировщике Adblock Plus, получали на 13,6% больше проблемной рекламы, чем те, кто вообще не имел блокировщика. Это ставит под сомнение общее мнение, что такие инструменты однозначно улучшают онлайн-опыт.

Идея Acceptable Ads заключается в том, чтобы найти компромисс между потребностями пользователей и рекламодателей, пропуская менее навязчивую рекламу. Но эти «приемлемые» стандарты часто не учитывают опасения самих пользователей. Такое мнение высказал ведущий автор исследования Ритик Рунгта.

Неприемлемая реклама в объявлениях

Команда использовала в исследовании специально созданную систему на базе искусственного интеллекта. Она автоматически выявляла проблемные объявления, опираясь на подробную классификацию. Ее разработали с учетом политик рекламной индустрии, требований регуляторов и отзывов самих пользователей. Система определяла семь типов вредного или нежелательного контента:

  • реклама, неприемлемая для несовершеннолетних (например, алкоголь или азартные игры),
  • оскорбительный или откровенный контент,
  • ложные утверждения о здоровье или финансах,
  • манипулятивный дизайн (типа таймеров «осталось 3 минуты»),
  • слишком навязчивые форматы,
  • мошеннические схемы,
  • политическая реклама без четкой маркировки.

ИИ-систему создали на основе модели OpenAI GPT-4o-mini. В 79% случаев ее оценки совпадали с выводами относительно нежелательного контента экспертов-людей.

Особое беспокойство вызывает влияние такой рекламы на детей. Почти 10% объявлений, которые видели несовершеннолетние, нарушали действующие нормы по защите детей. И это печально, ведь именно с целью защиты детей многие и устанавливают блокировщики рекламы.

Когда защита становится маркером

Сейчас приложением Adblock Plus пользуется около 300 млн человек по всему миру. Оно работает по принципу «белого списка» и позволяет показывать только те объявления, которые проходят проверку по критерию «ненавязчивости». Но, как обнаружили исследователи, рекламные платформы могут вести себя по-разному, когда распознают у пользователя активированный блокировщик. В частности, недавно одобренные платформы для Acceptable Ads показывали меньше проблемной рекламы при активированном блокировщике. А вот существующие одобренные биржи фактически увеличивали показы проблемного контента этим пользователям, которые заботятся о конфиденциальности.

Ритик Рунгта предполагает, что рекламные системы «видят» использование блокировщиков и начинают таргетировать их пользователей особенно агрессивно с использованием проблемной рекламы.

Это не только вопрос удобства, но и потенциальная угроза для приватности. Выяснилось, что пользователи блокировщиков могут стать мишенью новой формы цифровой идентификации — так называемого «отпечатка конфиденциальности». То есть их можно узнать именно потому, что они пытаются защититься. Это создает «скрытую стоимость» пользователей, которые заботятся о конфиденциальности.

«Термины вроде «приемлемая» или «лучшая» реклама вводят в заблуждение — это лишь создает представление о более безопасном онлайн-опыте, которого на самом деле нет», — объясняет Рейчел Гринштадт, профессор Нью-Йоркского университета и руководитель исследования.

Эта работа продолжает предыдущее исследование той же команды, которое выявило, что популярные браузерные расширения для приватности часто не соответствуют ожиданиям пользователей. Нынешнее исследование добавляет еще один важный штрих к этой картине. Ведь даже заявленные благие намерения могут приводить к обратному эффекту — больше рисков вместо безопасности.

Источник: techxplore

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