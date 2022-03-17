Помощь GlobalLogic Украине составила уже полмиллиарда гривен, материнская компания Hitachi также передала $3 млн помощи и остановила деятельность в России

GlobalLogic заявила, что на сегодняшний день более 7500 украинских специалистов сотрудничают с компанией, входящей в группу Hitachi. GlobalLogic считает приоритетными безопасность и благополучие своих специалистов, с начала войны помощь компании Украине и украинцам составила полмиллиарда гривен.

24 февраля Российская Федерация вторглась в Украину, суверенную страну свободных людей. Мир ответил на этот неспровоцированный и коварный акт агрессии единодушным осуждением, а затем санкциями против России и призывом поддержать Украину. GlobalLogic полностью разделяет позицию всего мира и призывает к немедленному прекращению войны, расширению санкций против агрессора и всесторонней поддержке Украины.

GlobalLogic имеет давнюю историю и глубокие связи с Украиной, поэтому компания вложила значительные ресурсы для поддержки своих специалистов и Украины. Безопасность и благосостояние наших специалистов являются ключевым приоритетом компании, поэтому все специалисты GlobalLogic Ukraine получили дополнительную финансовую поддержку, а также помощь в переезде, размещении и психологической поддержке. GlobalLogic продолжает выплачивать все компенсации своим специалистам, как обычно.

Кроме того, GlobalLogic Ukraine перечислила 1 000 000 гривен благотворительному фонду «Вернись живым».

Сейчас GlobalLogic привлекает партнеров и друзей компании присоединиться к помощи Украине. С помощью организации WeSpire GlobalLogic запустила платформу для пожертвований, чтобы клиенты и партнеры могли передавать средства, которые пойдут на помощь Украине и гражданам Украины. Компания выбрала пять конкретных организаций, которые могут предоставить немедленную помощь непосредственно Украине. Денежные переводы через WeSpire безопасны, GlobalLogic оплачивает все комиссии за обработку платежей, поэтому 100% пожертвования поступают непосредственно украинцам.

GlobalLogic никогда не работала в России и никогда не вела ни одного бизнеса с российским правительством или частным сектором. Кроме того, материнская компания GlobalLogic, Hitachi Ltd. также передает 3 миллиона долларов США на помощь Украине и объявила о приостановлении деятельности в России.