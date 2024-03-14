Популярный медиа проигрыватель VLC выйдет на Apple Vision Pro. Но не очень скоро, потому что у разработчиков нет мотивации

Гарнитуре Apple Vision Pro все еще не хватает многих приложений, привычных для пользователей iOS и macOS. Некоторые крупные разработчики уже заявили, что пока не заинтересованы в переносе своих программ на Vision Pro. Однако разработчики медиа проигрывателя VLC придерживаются другой точки зрения.

Президент VideoLAN Жан-Батист Кемпф в одном из недавних интервью подтвердил, что сейчас идут работы над версией VLC для Apple Vision Pro.

«У нас уже есть версия VLC, которая работает на Vision Pro», — сказал он.

К сожалению, может пройти некоторое время, прежде чем приложение станет доступным в App Store. Кемпф признает, что нет мотивации активно разрабатывать программу для visionOS из-за небольшой базы пользователей. Дело в том, что количество людей, владеющих Vision Pro, действительно небольшое.

Интересно, что президент VideoLAN также подтвердил, что он готов работать над версией VLC для гарнитур Meta Quest. Однако планы были отложены, поскольку для платформы уже есть «много хороших игроков».

VLC — это бесплатный медиаплеер с открытым исходным кодом, доступный для многих платформ, включая iOS, macOS и даже tvOS. VLC поддерживает многие из самых популярных аудио- и видеокодеков и обычно используется для воспроизведения медиафайлов, которые не могут воспроизводить такие проигрыватели, как Apple QuickTime. Сейчас VideoLAN работает над VLC 4.0, это будет крупное обновление, которое перепишет «все ядро» приложения.

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Источник: 9to5mac

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