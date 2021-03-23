Поради: Як розпізнати та позбавитись шахрайських або небажаних SMS





Оператор мобільного зв’язку Vodafone Україна приєднався до ініціативи «Тиждень цифрової грамотності», підготувавши поради клієнтам на випадок отримання сумнівних або небажаних SMS.

Vodafone пропонує простий алгоритм, за яким можна розпізнати шахрайську SMS. Для цього потрібно відповісти на п’ять запитань:

SMS надійшла з невідомого приватного номера?

Найчастіше шахрайські SMS надходять з приватних номерів – шахраї обирають їх через анонімність припейд номерів.

SMS із «загрозою» блокування надійшла від імені невідомої установи?

Більш досвідчені та організовані шахраї вдаються до замовлення розсилки з альфа-іменем, така SMS у вхідних може відображатись як SMS від певної організації. Такі випадки трапляються рідше, проте варто про них пам’ятати.

SMS містить такі слова, як «виплата», «виграш», «приз», «заборгованість», «штраф», і т.д?

Чітко означений позитивний або різко негативний фінансовий підтекст свідчить про сумнівність інформації в повідомленні. Шахраї – хороші психологи, тому апелюють до теми особистих фінансів, яка гарантовано приверне увагу кожного з нас.

SMS містить код і номер телефону, за яким треба повідомити цей код?

Часто мобільний номер використовується як один з верифікаторів у багатьох віртуальних особистих кабінетах фінансових систем, операторів зв’язку, застосунків поштових послуг та різних електронних платформ, до яких може бути прив’язана банківська картка. Отримання так званого OTP-коду через SMS є додатковим засобом авторизації, а у деяких незахищених системах – єдиним засобом підтвердження доступу.

SMS має інформацію про блокування акаунту будь-якого сервісу?

Найчастіше такі повідомлення містять загрозу і доповнюються простим рішенням проблеми – закликом звернутись за номером, щоб розблокувати банківський рахунок, перейти за посиланням, щоб подивитись, який вам прийшов штраф, тощо. Дії, яких вимагає так SMS, можуть призвести до втрати коштів. Якщо SMS дуже схожа на правду, варто передзвонити не за номером, зазначеним в SMS, а за офіційним номером call-центру банку або іншої згаданої організації – справжні номери можна знайти на банківській картці, картці клієнта, офіційній сторінці організації.

Якщо відповідь на всі п’ять питань або хоча б на одне з них буде «так», таку SMS точно можна класифікувати як сумнівну.

Чого не варто робити:

В жодному разі не виконуйте інструкції, надіслані в підозрілій SMS. Перехід за посиланням в SMS або дзвінок на зазначений номер можуть призвести до втрати коштів.

Як реагувати на такі SMS

Можливі два варіанти реакції на подібні повідомлення:

Просто видалити таку SMS — сам факт її отримання не завдасть вам шкоди, шахрайські SMS націлені на те, щоб спонукати вас до потрібних шахраям дій. Або обрати крок 2. Зберегти скрін SMS, зафіксувати дату, час та номер/ім’я, з якого була надіслане повідомлення. Звернутись до оператора у будь-який зручний спосіб, повідомити збережені дані, а також номер свого телефону. Найзручніше це зробити через сервіс самообслуговування My Vodafone зі скаргою на отримання небажаного SMS. У разі встановлення фактів масової розсилки клієнтам небажаних повідомлень, абонент має право на припинення надання послуг, які не замовляв. У випадку, якщо SMS має ознаки явних шахрайських дій, варто звернутись безпосередньо у правоохоронні органи. Поділитись зі своїми знайомими інформацією про спробу шахрайства та алгоритмом дій у випадку отримання подібних SMS. Це може зберегти чиїсь гроші.

Vodafone також рекомендує подивитися наступне відео про шахрайство:

Зазначимо, що Тиждень цифрової грамотності проходить з 22 по 28 березня, мета ініціативи – підвищити цифрову грамотність українців, протидіяти цифровому шахрайству, кіберзагрозам; поширювати інформацію про інноваційні технології, технологічні сервіси та рішення й можливості, які вони відкривають.

Джерело: Vodafone Україна