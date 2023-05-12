Поражает даже танки. Австралия создает высокоэнергетическое лазерное оружие для уничтожения бронированной военной техники

Компания QinetiQ Australia получила $8,74 млн на разработку прототипа мощного лазера, который сможет уничтожать даже танки.

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Высокоэнергетические лазеры – это одна из современных технологий, которая, по мнению военных экспертов, может потенциально изменить правила игры, что в свое время удалось сделать после изобретения пороха. Идея оружия, поражающего несколько целей со скоростью света, уже рассматривается несколькими странами как эффективный способ противостоять БПЛА, ракетам, гиперзвуковому оружию и другим угрозам.

Однако Минобороны Австралии вывело идею на новый уровень благодаря контракту с QinetiQ в партнерстве с Группой оборонной науки и технологий (DSTG) на разработку прототипа лазерного оружия, которое будет поражать бронированную технику, в том числе танки. Лазеры могут сделать сухопутные войска более устойчивыми, учитывая тот факт, что они в значительной степени автономны, а их боеприпасы – это электричество (что уменьшает зависимость военных от поставок).

На сегодня самым мощным в мире лазерным оружием является разработка Lockheed Martin, которая генерирует луч мощностью 300 кВт. Этого достаточно, чтобы устранить широкий спектр угроз – дроны, ракеты, минометы и самолеты, но не танки, которые покрыты толстым корпусом очень сложной брони

Танки НАТО, например, используют вариации брони Чобхэм – точная природа ее состава неизвестна, однако по сути это сочетание стального сплава, композитов и керамики, которое по последним слухам, включает слои обедненного урана. В результате броня получается толстой и массивной, а также чрезвычайно устойчивой к взрывам, воздействию тепла, кинетических и проникающих снарядов. Даже если бы лазер теоретически смог «проложить себе дорогу» через такую защиту, в условиях боя этот процесс был бы слишком тяжелым и медленным. Поэтому для поражения необходима разработка самого мощного на сегодня лазера.

В то же время более мощный лазер означает модернизацию всей системы оружия – включая источник питания, волоконно-оптические катушки, линзы фокусировки, систему нацеливания, компенсаторы луча и т.д. Неудивительно, что Австралия финансирует не просто разработку лазера, а целого производственного предприятия.

Источник: New Atlas