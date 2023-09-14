Porsche Panamera — финальные испытания 4-дверного бестселлера и 4 плагин-гибрида на старте

Новая Panamera проходит финальные испытания в Барселоне. Porsche уделяет особое внимание тестированию новой 7-ступенчатой коробке передач Porsche Doppelkupplung (PDK) и новому шасси с активным контролем амортизаторов. 4-дверный спорткар уже прошел большинство испытаний на 4 континентах.

Согласно словам представителей компании, производительность трансмиссии проверяли на высоте в США, в условиях низкого уровня кислорода. А системы охлаждения двигателя и кондиционирования воздуха наоборот — в условиях сильной жары. В Скандинавии Panamera эксплуатировалась при очень низких температурах, а в Южной Африке преодолела сложные дорожные условия. В Азии авто столкнулось с высокой влажностью воздуха и многочасовым передвижением в пробках в мегаполисах.

Третье поколение Panamera получило четыре плагин-гибрида

Новая Panamera получила полностью обновлённую линейку двигателей с акцентом на экологичности и эффективности трансмиссии. Доктор Томас Фримут, руководитель модельного ряда Panamera, сообщил, что второе поколение модели имело три плагин-гибрида, а к новой Panamera добавляется четвертый — это ответ на огромный спрос со стороны клиентов. В отдельных странах доля плагин-гибридов Panamera составляет почти 100 %. Новая высокопроизводительная модель идеально интегрируется в универсальный модельный ряд. «Электрические характеристики Panamera улучшены во всех плагин-гибридных моделях, в частности динамика движения, запас хода и скорость зарядки. Во время испытаний исключительно на электротяге авто преодолевает на 70% большее расстояние, чем предыдущая модель», — сказал Фримут.

Основой плагин-гибридов Panamera стал новый более мощный электродвигатель. Отныне его полностью интегрировали в картер новой трансмиссии с двойным сцеплением. Это обеспечило лучшую работу трансмиссии и лучшую рекуперацию энергии. Энергию обеспечивает высоковольтный аккумулятор значительно большей емкости — 25,9 кВт-ч. Время зарядки, несмотря на повышенную емкость, стало меньше благодаря бортовому зарядному устройству мощностью 11 кВт.

Обновленная пневмоподвеска



Впервые Panamera получила опциональное шасси с активным управлением амортизаторами и рядом дополнительных функций. «Активные шасси устанавливают новые стандарты. Это чувствуется на каждом метре во время испытаний: комфортное движение по брусчатке барселонской гавани, динамичное — по извилистым загородным дорогам», — отмечает Фримут.

Новая Panamera в стандартной комплектации оснащена активным шасси с новыми 2-клапанными амортизаторами. Они могут регулировать степень компрессии и отбоя независимо друг от друга, что значительно расширяет диапазон между комфортной и высокопроизводительной настройкой.

Дебют третьего поколения 4-дверного спорткара состоится 24 ноября 2023 года на фестивале Porsche в Дубае. После этого новая Panamera будет доступна для заказа в дилерской сети Porsche в Украине.