Порт Окленда обзаведется электрическим буксиром

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Порт Окленда, крупнейшая морская гавань Новой Зеландии, заключил с компанией Damen Shipyards Group контракт на производство и покупку первого в мире полноразмерного электрического буксира RSD-E Tug 2513. Новое транспортное средство заменит один из существующих буксиров, работающих на дизельном топливе, пишет New Atlas.

Как сообщается, RSD-E Tug 2513 поступит в эксплуатацию в 2021 году. Длина электробуксира составит 24,73 м, осадка 6 м, а тяговое усилие — около 70 т. Такими же характеристиками обладает используемая сейчас модель буксира, которая за час работы потребляет 120 л дизельного топлива.

Заряда батареи емкостью 2 800 кВт⋅ч хватит на три часа работы — за это время аппарат сможет отбуксировать от трех до четырех кораблей. Зарядка аккумулятора будет осуществляться посредством специальной зарядной станции и занимать два часа.

Отмечается, что стоимость электрического буксира примерно вдвое превышает стоимость дизельного, но при эксплуатации и обслуживании первый обойдется значительно дешевле. По утверждению администрации порта Окленда, срок службы буксира составит около 25 лет, и за это время электрический агрегат сэкономит порту примерно $12 млн с учетом покупки в сравнении с дизельным «собратом», а также существенно сократит углеродный след крупнейшей гавани Новой Зеландии.

Заменить все дизельные буксиры на электрические порт Окленда планирует к 2040 году.

Источник: hightech.fm