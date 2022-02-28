Новости

Повідомлення нібито від імені СБУ про електронні плани евакуації — це ФЕЙК!

Повідомлення нібито від імені СБУ про електронні плани евакуації — це ФЕЙК!

Повідомлення нібито від імені СБУ про електронні плани евакуації — це ФЕЙК!

СБУ попередила про чергову ганебну спробу російських окупантів нашкодити українцям — стало відомо про масову розсилку фейкових електронних повідомлень про електронні плани евакуації від імені української силової структури.

Ворог розсилає ось такі електронні листи українським користувачам. У них запитує нібито евакуаційні плани. Таким чином країна-агресор намагається встановити вірусне програмне забезпечення на комп’ютери українців та зібрати конфіденційну інформацію.

В СБУ закликали бути пильними — ігнорувати подібні листи та у жодному разу не переходити за вказаними посиланнями!

«Закликаємо не відкривати подібні листи і не переходити за вказаними посиланнями! СБУ не робила жодних розсилок! Ми інформуємо громадян виключно через офіційні канали комунікації.

Будьте пильними!

Разом переможемо!»

СБУ


Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить