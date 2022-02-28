Повідомлення нібито від імені СБУ про електронні плани евакуації — це ФЕЙК!

СБУ попередила про чергову ганебну спробу російських окупантів нашкодити українцям — стало відомо про масову розсилку фейкових електронних повідомлень про електронні плани евакуації від імені української силової структури.

Ворог розсилає ось такі електронні листи українським користувачам. У них запитує нібито евакуаційні плани. Таким чином країна-агресор намагається встановити вірусне програмне забезпечення на комп’ютери українців та зібрати конфіденційну інформацію.

В СБУ закликали бути пильними — ігнорувати подібні листи та у жодному разу не переходити за вказаними посиланнями!