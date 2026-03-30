Avatar Legends: The Fighting Game выходит 2 июля на PS5, Xbox, Switch 2 и PC. 12 персонажей, кросплей и цена от $29.99 — всё о новом файтинге по Avatar.





Фанаты Avatar дождались конкретики: файтинг по мотивам любимой вселенной получил дату выхода, список персонажей и цену. Avatar Legends: The Fighting Game появится на всех платформах 2 июля 2026 года.

Разработчик Gameplay Group International подтвердил стартовый ростер из 12 персонажей — герои и злодеи сразу из двух сериалов: Avatar: The Last Airbender и The Legend of Korra.

Каждый персонаж получил более 900 уникальных нарисованных от руки кадров анимации, что позволяет игре выглядеть как продолжение оригинального мультсериала, а не просто лицензированный продукт.

Игра поддерживает кросплей между PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и PC, а онлайн-матчи будут работать на rollback netcode — стандарте де-факто для современных конкурентных файтингов, который обеспечивает плавный геймплей даже при нестабильном соединении. Предусмотрены как казуальные, так и рейтинговые матчи.





Для тех, кому интереснее лорная часть: в игре будет сюжетный режим для одного игрока и галерея с ранее не публиковавшимися материалами по вселенной Avatar. Деталей о сюжете разработчики пока не раскрывают.

Базовая версия Avatar Legends: The Fighting Game будет стоить $29.99 — сравнительно скромно для жанра, где большинство тайтлов стартуют от $60. Deluxe Edition за $59.99 включает цифровой артбук, саундтрек, уникальные интерфейсы и Year 1 Pass с пятью дополнительными персонажами, которые будут выходить постепенно после релиза. Бонусы для тех, кто оформит его до выхода: скин Samurai для Аппы, эксклюзивные цвета персонажей и возможность проголосовать за персонажей Year 1 Pass.

Выход Avatar Legends совпадает с релизом Marvel Tōkon: Fighting Souls — оба файтинга претендуют на внимание сообщества летом 2026-го. Для жанра, который переживает ренессанс после успеха Street Fighter 6 и Mortal Kombat 1это насыщенный сезон. Avatar при этом делает ставку на доступную цену и узнаваемую IP, а не на конкуренцию с ААА-бюджетами.

Источник: Engadget