Фаталити, которого мы не видели: актер Mortal Kombat показал отмененный удар Лю Кена, снятый 33 года назад

Mortal Kombat впервые появилась на аркадных автоматах в 1992 году и мгновенно стала хитом. И вот спустя 30+ лет фанатам показали ранее неизвестное фаталити Лю Кена, которое так и не попало в игру.

Франшиза Mortal Kombat стала культовой не только благодаря дракам, но и из-за своей кровавой эстетики. Фаталити, кровь и жестокость сделали ее легендой жанра. Актер Даниэль Песина — тот самый, кто играл Джонни Кейджа, Скорпиона, Саб-Зиро и Рептилию — показал архивное видео фаталити Лю Кена. Его сняли еще 30 лет назад, но сцена так и не попала в игру.

В первых Mortal Kombat актеры отрабатывали боевые движения в студии, а затем их превращали в спрайты — двумерные кадры, создававшие анимацию. Это была простая, но эффективная технология захвата движения. Один из таких моментов показал Песина в Facebook: чемпион ушу Хо-Сун Пак выполняет вертушка удар ногой в прыжке. Это должно было стать фаталити Лю Кена, но на видео лишь «сырые» кадры без эффектов, так что финал сцены остается загадкой.

Песина предложил пользователям придумать название для фаталити — идей хватает. Среди вариантов: Торнадо, Белый лотосовый футбол и Шаолиньский выстрел в голову. Многие предполагают, что этот прием мог закончиться обезглавливанием. Актер не объяснил, почему фаталити вырезали, но добавил, что удар «вполне мог привести к взрыву головы противника».

Интересно, что в классическом фаталити Лю Кен подбрасывает врага апперкотом и разбивает его о край арены. В целом вырезанный прием выглядит скромно на фоне культовых сцен. Особенно на фоне вызова аркадного автомата, который раздавливает противника, или превращения в дракона, что его съедает.

Кстати, шанс наверстать классику появится уже скоро: 30 октября выходит сборник Mortal Kombat: Legacy. Туда войдет не только аркадная версия 1992 года, но и порты для SNES, Genesis и Game Boy. А вместе с тем впереди нас ждет фильм «Мортал Комбат 2» с безэмоциональным Нубом Сайботом. Единственное, что ждать придется дольше — ленту перенесли на 7 месяцев.

Источник: The Gamer