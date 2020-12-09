Представлен AOC AGON AG493UCX — сверхширокий изогнутый 49-дюймовый монитор формата 32:9 стоимостью 50999 грн





Компания AOC представила новый геймерский монитор AOC AGON AG493UCX, который отличается крупной 49-дюймовой диагональю и сверхшироким форматом 32:9. В итоге новинка выглядит практически как пара 27-дюймовых QHD-экранов, при этом по сравнению с такой конфигурацией она не содержат боковые рамки прямо по центру изображения.

Монитор построен на 49-дюймовой VA-панели с разрешением 5120×1440 точек и сертификацией VESA DisplayHDR 400, которая обеспечивает коэффициент контрастности 3000:1, максимальную яркость 550 нит, цветовое пространство sRGB 121%, охват гаммы AdobeRGB 90% и DCI-P3 90%, а также углы обзора 178°/178°. Частота обновления изображения составляет 120 Гц, время отклика — 4 мс GtG и 1 мс MPRT.

Сверхширокий 124 см экран обладает изгибом 1800R (радиус 1,8 м), полностью охватывая периферийное зрение пользователя слева и справа, что особенно оценят любителей игр-симуляторов, включая авиационные и автомобильные. Поддержка технологии AMD FreeSync Premium Pro устраняет рывки/разрывы и обеспечивает низкую задержку даже при включенном HDR, а режимы FlickerFree и Low Blue уменьшают усталось глаз.

Чтобы лучше использовать всю ширину экранного пространства, можно включить режим Picture by Picture / «Картинка рядом с картинкой», при котором сразу два изображения с соотношением сторон 16:9 из разных источников отображаются на одном устройстве. При одновременном использовании двух ПК можно воспользоваться переключателем KVM и ограничиться одним набором клавиатура/мышь — это может быть интересно для геймеров-стримеров, которые используют дополнительный ПК для потоковой трансляции в реальном времени. Монитор AG493UCX также принимает входной сигнал дисплея USB-C (через альтернативный режим DP) и может, благодаря режиму USB-C Power Delivery, заряжать подключенный ноутбук с мощностью 65 Вт.

Также стоит отметить два разъёма HDMI 2.0 и два DP 1.4; концентратор USB 3.1 с тремя разъёмами и входом USB-C; пару динамиков мощностью 5 Вт и подставку с высотой 100 мм (углы наклона -3.5/13.5° и поворота -15.5/15.5°). Геймеры также оценят встроенные счетчик кадров FPS и прицел Dial Point, шесть игровых режимов для игр разных жанров (из которых три — настраиваемые пользователем), а также новое экранное меню AOC G-Menu.

Монитор AOC AGON AG493UCX будет доступен под заказ начиная с февраля 2021 года по ориентировочной цене 50999 гривен.

Источник: AOC