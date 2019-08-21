Представлен крупнейший в мире чип Cerebras Wafer Scale Engine и первый, состоящий из триллиона транзисторов





Компьютерные чипы в нашем понимании имеют крошечные размеры, но чип, созданный Cerebras Systems, ломает все стереотипы. Эта компания представила самый большой в мире чип Cerebras Wafer Scale Engine для искусственного интеллекта, который состоит из 1,2 трлн транзисторов.

Кристалл размером 203×229 мм содержит 400 тыс. ядер и 18 ГБ встроенной памяти SRAM. Он в 56 раз крупнее самого мощного серверного графического процессора NVIDIA. На фото вы можете увидеть сравнение чипа с клавиатурой и бейсбольным мячом. Cerebras WSE был представлен на ежегодной конференции Hot Chips, прошедшей на днях в Стэндфордском университете. Процессор предназначен для выполнения сложных задач, связанных с искусственным интеллектом, и компания заявляет, что он может сократить время, необходимое для обработки данных, с нескольких месяцев до нескольких минут.

В отличие от обычного метода травления отдельных чипов на пластине, Cerebras использует всю пластину в качестве единого массивного чипа, что позволяет отдельным ядрам соединяться друг с другом напрямую. Чтобы справиться с неизбежными производственными дефектами, которые возникают при изготовлении такого огромного чипа, компания добавила дополнительные ядра в качестве резервных копий. За выпуск Cerebras WSE отвечает TSMC, которой фактически пришлось адаптировать своё оборудование для производства. Энергопотребление чипа составляет 15 кВт и для его охлаждения пришлось установить несколько вертикально размещённых тепловых трубок с жидкостью.

Cerebras Systems уже начала поставлять Cerebras WSE своим клиентам. Компания не будет продавать их по отдельности, а планирует предлагать серверы на базе этих чипов. О стоимости новинки пока не сообщается.

Источник: Techspot