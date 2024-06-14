Представлен Leopard 2A-RC 3.0 — танк с беспилотной башней от KNDS

В сеть попала брошюра немецко-французского концерна KNDS, которая демонстрирует последнюю разработку компании: новый основной боевой танк Leopard 2A-RC 3.0. Танк базируется на шасси Leopard 2 и имеет революционную беспилотную башню.

Leopard 2A-RC 3.0 управляется экипажем из трех человек — командир, наводчик и механик-водитель. Беспилотная башня размещена полностью отдельно от шасси с экипажем. Она имеет новейшую систему наведения пушек и является чрезвычайно плоской, что улучшает профиль танка и уменьшает зону, в которой можно поразить танк, на 30%.

Танк получил улучшенную защиту экипажа, адаптированную башню для различных головных калибров и модульный автомат заряжания, который позволяет выстреливать три снаряда за десять секунд. Комплект вооружения настраивается как для прямой видимости, так и вне ее.

Танк Leopard 2A-RC 3.0 весит менее 60 т. Он имеет 7,95 м в длину (11,17 м с пушкой), 3,77 м в ширину и 2,44 метра в высоту до крыши башни и 2,84 метра до верхней части надстроенных систем. Благодаря двигателю мощностью 1100 кВт (1500 л. с.) танк может развивать скорость более 65 км/ч с запасом хода 460 км. Он имеет дорожный просвет 500 мм.

В наличии усовершенствованный набор датчиков для улучшенной тактической и ситуационной осведомленности, инструмент управления беспилотным летательным аппаратом, цифровая система управления миссией и 4D системой управления огнем, использующей технологию X-by-Wire. Набор датчиков включает оптронику и многочисленные системы обнаружения: лазерное предупреждение, оптическое обнаружение и обнаружение дронов.

Разработка основных боевых танков с беспилотными башнями является современной тенденцией в развитии бронетехники. Среди других попыток реализации этой технологии — американский демонстрационный танк AbramsX и российский Т-14 «Армата».

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Источник: Army Recognition