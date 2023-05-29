KMW показала танк Leopard 2A8 – улучшенная броня, активная защита, новые прицелы, связь и управление огнем

На выставке IDET 2023 оружейная компания Krauss Maffei Wegmann (KMW) представила демонстрационную модель танка Leopard 2A8. Технические спецификации не раскрываются, но известно, что танк стал развитием концепции Leopard 2A7+, получил улучшенную защиту от кумулятивных снарядов, гранатометов РПГ-7, мин и дронов, сохранив то же вооружение.

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Обновленный бронепакет, предположительно, включает многослойную броню последнего поколения, состоящую из стали, вольфрама, керамики и композитного наполнения. Нижняя часть танка защищена от мин, а верхняя – от небольших дронов и кассетных боеприпасов. Дополнительные навесные бронемодули защитят от снарядов, пробивающих до 600 мм брони.

В качестве средства активной защиты используется комплекс EuroTroph. В пределах контролируемого пространства система радары производства IAI Elta отслеживают угрозы, которые автоматически уничтожаются при появлении.

Обновились прицелы танка, управление огнем и и системы связи. Двигатель был заменен на более мощный (1600 л.с.) в связи с повышением веса до 67 т.

Leopard 2A8 оснащен гладкоствольной пушкой Rh120 L55 (120 мм, 55 калибров). Орудие поддерживает стандартную номенклатуру 120 мм снарядов NATO и программируемые осколочно-фугасные снаряды DM11.

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Источник: Мілітарний