Представлен NFC 15 — «цифровые паспорта» и в 4 раза большее расстояние связи

Раздел Технологии выходит при поддержке

Технология NFC пришлась по душе пользователям мобильных устройств. Она обеспечивает работу бесконтактных платежей, оплату проезда в транспорте и удобное соединение телефонов с наушниками. Для NFC мало кто отслеживает версию стандарта, как в случае Wi-Fi или Bluetooth. А тем временем организация NFC Forum подготовила уже 15-ю его версию, которая обещает несколько существенных улучшений.

Что изменилось в NFC 15?

Самое главное — в NFC 15 увеличена дальность соединения. Если раньше надо было едва не касаться одним гаджетом другого, то теперь связь работает даже на расстоянии до 2 см (раньше было всего 0,5 см). Вроде бы мелочь, но именно эта мелочь часто заставляла нервничать возле терминалов, держа телефон и пытаясь угадать «тот самый угол» и положение.

Стоит заметить, что некоторые устройства с NFC уже работают на расстоянии более 2 см. Однако обновление стандарта гарантирует, что это будет работать с обеих сторон, а значит уровень успешного использования NFC должен значительно улучшиться.

Благодаря этому обновлению бесконтактные платежи станут более быстрыми и стабильными. Ведь теперь не надо идеально выравнивать телефон и терминал — уменьшится количество неудачных платежей. Также ожидается лучшее взаимодействие устройств в общественном транспорте, лучший опыт использования «цифровых ключей» и более легкая настройка беспроводной зарядки. Наибольшие преимущества от этого получат смартфоны, умные часы и другие маленькие носимые гаджеты.

Кроме технического апгрейда, стандарт NFC 15 принес и новые фишки. В частности, теперь он поддерживает Digital Product Passport (DPP) — это своеобразный электронный «паспорт товара», где производители могут хранить информацию о жизненном цикле продукта, используя формат NDEF (NFC Data Exchange Format).

Вопросы безопасности

Несмотря на увеличенную дистанцию, NFC остается технологией ближнего поля — речь все еще о сантиметрах. А значит, злоумышленник не сможет легко перехватить платеж или считать данные на расстоянии. Как уверяют в NFC Forum, все стандарты безопасности сохранены, так что о своих деньгах можно не волноваться.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Техническая документация уже доступна, а сертификация на соответствие стандарту NFC 15 стартует осенью. Таким образом первые смартфоны с поддержкой нового стандарта могут появиться уже под Новый год.

В дальнейшем NFC Forum планирует увеличить мощность NFC зарядка. Сейчас она ограничена 1 Вт — ее планируют довести до 3 Вт.

Источник: 9to5google, gsmarena

Раздел Технологии выходит при поддержке

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.