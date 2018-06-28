Представлен новый стандарт карт памяти SD Express с максимальной скоростью 985 МБ/с и объёмом до 128 ТБ

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Некоммерческая организация SD Association анонсировала новый стандарт карт памяти SD Express, который добавляет поддержку спецификаций PCIe и NVMe к исходному интерфейсу SD.

Благодаря PCIe 3.0 максимальная скорость передачи данных в SD-картах нового стандарта составит до 985 МБ/с, а протокол NVMe 1.3, который используется в высокоскоростных SSD-накопителях, обеспечит расширенный механизм доступа к памяти, создавая новые возможности для SD-карт.

«SD Express предлагает совершенно новый уровень карты памяти с более быстрыми протоколами, превращающими её в съёмный SSD, – сказал Хироюки Сакамото (Hiroyuki Sakamoto), президент SD Association. – Спецификация SD 7.0 обеспечивает революционные инновации, которые позволяют предвидеть потребности будущих устройств, контента и приложений».

SD Express удовлетворяет той скорости, которая необходима для копирования больших объёмов данных, захвата и воспроизведения 8K-видео, серийной съёмки в формате RAW и прочих задач. Такие карты найдут применение в различных устройствах, требующих быстрое хранилище. SD Express изначально будет предлагаться в картах SDUC, SDXC и SDHC.

Их максимальный объём составит 128 ТБ. Новый стандарт обратно совместим с уже существующими картами памяти и оборудованием для их чтения.

SD Association выпустила визуальные метки для обозначения карт памяти SD Express и SDUC. Ожидается, что первые флеш-накопители SD Express и устройства на их основе появятся на рынке в ближайшие пару лет.

Источник: Techpowerup