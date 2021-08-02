Представлен новый ридер PocketBook 970 с 9,7-дюймовым дисплеем E Ink Carta, продажи стартуют осенью по цене 7899 грн
Компания PocketBook представила новую модель ридера PocketBook 970, который отличается крупным 9,7-дюймовым дисплеем E Ink Carta. Благодаря увеличенным размерам экрана, данный ридер подходит для чтения профессиональной литературы и учебников, а также журналов и комиксов.
В свою очередь наличие емкостной сенсорной панели позволяет углубленно работать с контентом — пользователи могут делать заметки и закладки, выделять и сохранять важные части текста, пользоваться словарем и т.д. В отличие от типичных для e-ink ридеров технологий подсветки, технология SMARTlight позволяет настраивать не только яркость экрана, но и его цветовую температуру. Пользователи могут читать с комфортом при любом освещении, выбирая теплые или холодные тона подсветки в зависимости от настроения и личных предпочтений. При выборе автоматического режима, настройки будут меняться в зависимости от времени суток. Кроме того, пользователи могут создавать собственные шаблоны с настройками яркости, быстро подстраивая экран под свои потребности в нужный момент.
PocketBook 970 получил более сдержанный и прагматичный дизайн по сравнению с предшественниками. Главное новшество модели – кнопки управления перемещены с нижней панели на правую боковую. Многие читатели также оценят возможность перелистывать страницы с помощью боковых кнопок. При этом определяющий ориентацию экрана устройства G-сенсор делает PocketBook 970 удобным как для правшей, так и для левшей. Габариты модели составляют 236,2×173×7,9 мм, что делает ее одним из самых компактных устройств в категории ридеров с экраном подобного размера.
PocketBook 970 оснащен производительным двухъядерным процессором, который обеспечивает высокую скорость работы и плавность перелистывания страниц. Благодаря аккумулятору на 2200 мАч ридер может работать без подзарядки до 1 месяца. Традиционно для ридеров PocketBook новинка поддерживает солидное число форматов (19 книжных и 4 графических формата), что позволяет открывать книги, документы и изображения во всех самых популярных форматах, а пользователям нет нужды тратить время на конвертацию файлов. Благодаря таким сервисам как PocketBook Cloud и PocketBook Reader, книги можно синхронизировать между разными устройствами. А с помощью сервисов Dropbox и Send-to-PocketBook, а также встроенному Wi-Fi, пользователи могут переносить книги в ридер всего в несколько кликов.
Продажи ридера PocketBook 970 в Украине стартуют в конце сентября текущего года по рекомендованной розничной цене 7899 грн ($290).
Характеристики ридера PocketBook 970:
|Тип экрана
|E Ink Carta™
|Разрешение экрана
|825 × 1200
|Диагональ экрана
|9,7” (24,64 см)
|DPI
|150
|Количество цветов
|16 (градации серого)
|Сенсорная панель
|Емкостная (мультисенсорная)
|Подсветка
|Да
(SMARTlight)
|Процессор
|Двухъя́дерный (2×1 Ггц)
|Оперативная память
|512 МБ
|Встроенная память
|8 ГБ*
|Аккумулятор
|2200 мАч (литий-ионный полимерный)
|Гиродатчик
|Да
|Датчик обложки
|Да
|Wi-Fi
|Да
|Разъем USB
|USB Type-C
|Слот для карт памяти
|microSD
|Платформа (ОС)
|Linux 3.10.65
|Форматы электронных книг (без конвертации)
|ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT
|Форматы изображений
|JPEG, BMP, PNG, TIFF
|Словари
|Англо-Русский (Королев), Webster’s 1913, Англо-русский (PocketBook), Немецко-русский (PocketBook)
|Онлайн сервисы
|PocketBook Cloud, ReadRate, Dropbox PocketBook, Книги по email
|Приложения
|RSS News, Scribble, Библиотека, Браузер, Галерея, Заметки, Калькулятор, Книжный магазин, Косынка, Словарь, Судоку, Шахматы
|Размер
|236,2 × 173 × 7,9 мм
|Вес
|369 г
|Доступные цвета
|Дымчатый серый
|Комплектация
|Электронная книга, USB Type-C кабель, краткое руководство пользователя, гарантийный талон
Источник: PocketBook