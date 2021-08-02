Представлен новый ридер PocketBook 970 с 9,7-дюймовым дисплеем E Ink Carta, продажи стартуют осенью по цене 7899 грн





Компания PocketBook представила новую модель ридера PocketBook 970, который отличается крупным 9,7-дюймовым дисплеем E Ink Carta. Благодаря увеличенным размерам экрана, данный ридер подходит для чтения профессиональной литературы и учебников, а также журналов и комиксов.

В свою очередь наличие емкостной сенсорной панели позволяет углубленно работать с контентом — пользователи могут делать заметки и закладки, выделять и сохранять важные части текста, пользоваться словарем и т.д. В отличие от типичных для e-ink ридеров технологий подсветки, технология SMARTlight позволяет настраивать не только яркость экрана, но и его цветовую температуру. Пользователи могут читать с комфортом при любом освещении, выбирая теплые или холодные тона подсветки в зависимости от настроения и личных предпочтений. При выборе автоматического режима, настройки будут меняться в зависимости от времени суток. Кроме того, пользователи могут создавать собственные шаблоны с настройками яркости, быстро подстраивая экран под свои потребности в нужный момент.

PocketBook 970 получил более сдержанный и прагматичный дизайн по сравнению с предшественниками. Главное новшество модели – кнопки управления перемещены с нижней панели на правую боковую. Многие читатели также оценят возможность перелистывать страницы с помощью боковых кнопок. При этом определяющий ориентацию экрана устройства G-сенсор делает PocketBook 970 удобным как для правшей, так и для левшей. Габариты модели составляют 236,2×173×7,9 мм, что делает ее одним из самых компактных устройств в категории ридеров с экраном подобного размера.

PocketBook 970 оснащен производительным двухъядерным процессором, который обеспечивает высокую скорость работы и плавность перелистывания страниц. Благодаря аккумулятору на 2200 мАч ридер может работать без подзарядки до 1 месяца. Традиционно для ридеров PocketBook новинка поддерживает солидное число форматов (19 книжных и 4 графических формата), что позволяет открывать книги, документы и изображения во всех самых популярных форматах, а пользователям нет нужды тратить время на конвертацию файлов. Благодаря таким сервисам как PocketBook Cloud и PocketBook Reader, книги можно синхронизировать между разными устройствами. А с помощью сервисов Dropbox и Send-to-PocketBook, а также встроенному Wi-Fi, пользователи могут переносить книги в ридер всего в несколько кликов.

Продажи ридера PocketBook 970 в Украине стартуют в конце сентября текущего года по рекомендованной розничной цене 7899 грн ($290).

Характеристики ридера PocketBook 970:

Тип экрана E Ink Carta™ Разрешение экрана 825 × 1200 Диагональ экрана 9,7” (24,64 см) DPI 150 Количество цветов 16 (градации серого) Сенсорная панель Емкостная (мультисенсорная) Подсветка Да

(SMARTlight) Процессор Двухъя́дерный (2×1 Ггц) Оперативная память 512 МБ Встроенная память 8 ГБ* Аккумулятор 2200 мАч (литий-ионный полимерный) Гиродатчик Да Датчик обложки Да Wi-Fi Да Разъем USB USB Type-C Слот для карт памяти microSD Платформа (ОС) Linux 3.10.65 Форматы электронных книг (без конвертации) ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT Форматы изображений JPEG, BMP, PNG, TIFF Словари Англо-Русский (Королев), Webster’s 1913, Англо-русский (PocketBook), Немецко-русский (PocketBook) Онлайн сервисы PocketBook Cloud, ReadRate, Dropbox PocketBook, Книги по email Приложения RSS News, Scribble, Библиотека, Браузер, Галерея, Заметки, Калькулятор, Книжный магазин, Косынка, Словарь, Судоку, Шахматы Размер 236,2 × 173 × 7,9 мм Вес 369 г Доступные цвета Дымчатый серый Комплектация Электронная книга, USB Type-C кабель, краткое руководство пользователя, гарантийный талон

Источник: PocketBook