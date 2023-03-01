Представлен обновлённый электромобиль Volkswagen ID.3 с косметическими изменениями и улучшенными материалами салона

Всего через два с половиной года после выпуска оригинального электромобиля Volkswagen ID.3 автопроизводитель подготовил обновлённую версию. Volkswagen заявляет, что фейслифтинг в значительной степени основан на отзывах клиентов.

Обновлённый Volkswagen ID.3 имеет новый капот в цвет кузова, без каких-либо глянцевых черных элементов предыдущей модели. Также добавлен переработанный передний бампер с воздухозаборниками. Ещё переработке подверглись задние фонари, их дизайн вдохновлён Volkswagen Polo.

Предыдущая версия Volkswagen ID.3 вызывала нарекания в плане материалов интерьера. Электромобиль должен стоять рядом с бензиновым Volkswagen Golf в линейке немецкого бренда, но уступал собрату с точки зрения качества интерьера. В новой версии это аспект учли. Автопроизводитель добавил в салон больше мягких на ощупь материалов, а именно на двери и приборную панель. Volkswagen также заявила, что в интерьере не используется кожа животных, а салон с эффектом замши на 71% состоит из переработанного пластика.

В Европе Volkswagen ID.3 поступит в продажу с 12-дюймовым дисплеем, но покупателям из Великобритании следует довольствоваться 10-дюймовой версией. Ассортимент электродвигателей и аккумуляторов для Volkswagen ID.3 не изменился. Все автомобили оснащены электродвигателем мощностью 201 л.с., который разгоняет автомобиль с 0 до 100 км/ч за 7,3 секунды. Более быстрая версия находится в разработке.

Базовая версия Volkswagen ID.3 может проехать на одном заряде батареи 425 км и поддерживает быструю зарядку мощностью 120 кВт. Старшая версия имеет запас хода 545 км и поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью 170 кВт.

Цена обновлённого Volkswagen ID.3 пока не сообщается. Автомобиль поступит в продажу в конце 2023 года.

Источник: gadgettendency