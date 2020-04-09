Представлен сетевой стандарт со скоростью передачи данных 800 Гбит/с





Консорциум Ethernet Technology Consortium (ETC) опубликовал новый стандарт локального сетевого подключения (Ethernet) со скоростью до 800 Гбит/с – 800 Gigabit Ethernet (800GBASE-R).

Новый стандарт основан на предыдущей версии 400 Gigabit Ethernet (IEEE 802.3bs), но обеспечивает 2-кратный прирост пропускной способности благодаря некоторым изменениям, нацеленным на распределение данных по восьми физическим линиям 106 Гбит/с. Фактически, изменения как раз и заключаются в двукратном увеличении количества физических линий – с 4 до 8. В связи с этим также пришлось вносить изменения в методы работы с физическим адресом сетевого устройства (MAC) и кодирования данных (PCS). В остальном новый стандарт обратно совместим с предыдущей версией.

Следует отметить, что новый стандарт 800 Gigabit Ethernet со скоростью 800 Гбит/с ориентирован на использование в системах корпоративного и серверного сегментов. Так что он будет использоваться в центрах обработки данных с высокопроизводительными вычислениями и приложениями для удалённой обработки задач искусственного интеллекта. В ближайшие годы стандарт будет внедряться в новое корпоративное оборудование.

Источник: tomshardware