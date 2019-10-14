Представлена «дешёвая» версия электромобиля Porsche Taycan 4S





В начале прошлого месяца был представлен электромобиль Porsche Taycan. Версии Taycan Turbo и Taycan Turbo S уже можно купить в Украине по цене от 3,76 млн грн. А теперь автопроизводитель расширил семейство электрокаров Taycan, выпустив более доступную модель Porsche Taycan 4S.

Новинка выглядит также, как и более дорогие собратья, представленные в прошлом месяце. Она содержит те же шасси и подвеску. Но мощность двигателей и ёмкость батареи оказались не столь впечатляющими. Так, базовая версия Porsche Taycan 4S получила пару электродвигателей мощностью 320 кВт (429 л.с.) против 460 кВт (625 л.с.) у флагманской модели. Доступен режим повышенной мощности до 522 л.с. Ёмкость батареи составляет 79,2 кВтч. Цена такого электромобиля составляет $103,8 тыс. Это заметно ниже стоимости топовой версии ($185 тыс.).

Для более требовательных пользователей доступна модификация Taycan 4S с батареей ёмкостью 93,4 кВтч и электромоторами мощностью 420 кВт (563 л.с.). В данном случае цена увеличена до $110,4 тыс. Обе новые модели способны разгоняться до максимальной скорости 250 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 3,8 секунды (2,8 с и 3,2 с у топовых моделей).

Продажи более доступных моделей Porsche Taycan 4S начнутся весной 2020 года.

Источник: techcrunch