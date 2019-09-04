Серийный электромобиль Porsche Taycan представлен официально, первыми на рынок выйдут версии Turbo и Turbo S стоимостью $150 тыс. и $185 тыс. соответственно





Спустя четыре года после анонса прототипа электромобиля Porsche Mission E немецкий автопроизводитель наконец представил серийную версию модели на ее основе, которая получила имя Porsche Taycan. Мероприятие прошло одновременно в Германии, Китае и Канаде, чтобы подчеркнуть глобальный характер модели.

Дизайн экстерьера и интерьера, а также основные характеристики электромобиля Porsche Taycan были практически полностью раскрыты до анонса, однако сегодня мы увидели окончательную версию оформления, а также узнали финальные технические характеристики и стоимость модели.

Итак, первыми на рынок выйдут флагманские версии электромобиля — Taycan Turbo и Taycan Turbo S, чуть позже к ним присоединятся менее мощные версии, а в конце следующего года — электрокроссовер Taycan Cross Turismo. В обычном режиме мощность двигательной установки составляет 460 кВт (625 л.с.), однако в режиме overboost между двумя версиями возникает заметная разница: Модель Taycan Turbo S выдает 560 кВт (761 л.с. / 1050 Нм) мощности, а Taycan Turbo — «всего» 500 кВт (680 л.с. / 850 Нм).

В итоге первая разгоняется до 100 км/ч за 2,8 секунды (до 200 км/ч — за 9,8 с), вторая — за 3,2 секунды (до 200 км/ч — за 10,6 с). Зато запас хода лучше у базовой версии — 450 км (381-450 км) против 412 км (388-412 км) по циклу WLTP. Максимальная скорость одинакова в обоих случаях, она ограничена на отметке 260 км/ч. Водитель может выбрать один из четырех режимов движения, включая «Range», «Normal», «Sport» и «Sport Plus».

Емкость батареи в версии Performance Battery Plus составляет 93,4 кВтч, благодаря 800В-архитектуре и поддержке мощности заряда до 270 кВт время заряда от 0 до 80% занимает всего 22,5 минуты. На менее мощных скоростных зарядках на 50 кВт время заряда составит 93 минуты (от 5% до 80%), а от «бытовой» зарядки на 11 кВт — 9 часов (от 0 до 100%). Потенциальная мощность рекуперации доходит 265 кВт, реальные испытания показали, что 90% ежедневного торможения выполняются только электрическими двигателями, без срабатывания гидравлических колесных тормозов.

Из технических особенностей стоит отметить два двигателя на передней и задней оси, которые обеспечивают полный привод; двухступенчатую коробку передач на задней оси, в которой первая передача обеспечивает ускорение при старте с места, а вторая передача с длинным передаточным отношением — высокую эффективность на высоких скоростях; 4D-платформу управления шасси с адаптивной пневматической трехкамерной подвеской, системой управления жёсткостью подвески PASM, системой регулирования ходовой части Sport (PDCC Sport) и системой векторизации крутящего момента (PTV Plus).

И, наконец, о самом главном — стоимости. Базовая стоимость электромобиля Porsche Taycan Turbo составит $150 тыс., ценник версии Porsche Taycan Turbo S стартует с отметки $185 тыс.

Источник: Porsche