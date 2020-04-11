Премьер анонсировал стратегию выхода из карантина, но без конкретики





«В мае Украина должна идти на работу» — написал в своих аккаунтах в социальных сетях премьер-министр Денис Шмыгаль, анонсировав стратегию того, как страна должна выходить из карантина. К сожалению, пока все наработки сводятся к одной картинке, из которой складывается ощущение, что «стратегию» готовили в очень сжатые сроки.

Согласно предварительному плану, до начала мая в Украине будет действовать режим чрезвычайной ситуации, в рамках которого государство должно поддерживать социально уязвимые слои населения, помогать безработным, отправленным в вынужденный отпуск, медикам и мобилизировать медицинские ресурсы. Получается, просто выполнять те задачи, которые государство должно делать и без чрезвычайной ситуации.

Но самое интересное касается следующих этапов. С мая по июнь премьер планирует создать 500 тыс рабочих мест, но как именно, пока не уточняется. Кроме этого, должна заработать кредитная поддержка малого и среднего бизнеса, а также частично общественный транспорт. Ещё в предварительной стратегии идёт речь про смещение графика рабочего дня, но как это должно работать премьер также не объяснил.

С июня по июль должен закончиться учебный год, начать работать общественный транспорт «по новым правилам» (они тоже не уточняются), будут разрешать посещать зоны отдыха при условии соблюдения норм безопасности (каких именно не сообщается), а также ослабят режим самоизоляции для людей старше 60 лет.

По словам Шмыгаля, в рамках Кабинета министров был создан Совет по экономическому развитию Украины, в который «вошли лучшие учёные и экономисты с мировым именем». Они и должны разработать полноценную стратегию выхода страны из карантина, но основана она будет на вышеизложенных наработках. Будем надеятся, что они окажутся действительно продуманными, а не очередным набором общих фраз.