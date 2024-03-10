Новости Кино 10.03.2024 в 14:59 comment views icon

Премия «Золотая Малина» за худший фильм: лидируют «Винни-Пух: Кровь и мед» и «Неудержимые 4»

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Андрей Русанов

Автор сайта ITC.ua

Ежегодный конкурс «Золотая Малина», который отмечает худшие фильмы этого года, сосредоточился на четвертом фильме «Неудержимые» и хорроре «Винни-Пух: Кровь и мед», который получил пять нежелательных наград.

Лента «Кровь и мед» победила на «Золотой Малине» с худшим фильмом, режиссером и сценарием (Рис Фрейк-Уотерфилд), экранным дуэтом (Пух и Пятачок) и ремейком/копией/продолжением. Сильвестр Сталлоне и Меган Фокс победили в категории актеров второго плана в «Неудержимых», а Фокс забрала домой еще и приз за главную женскую роль в фильме «Джонни и Клайд». худшим актером стал Джон Уайт в ленте «Милосердие».

Комитет сатирических антипремий «Золотая Малина», основанный в 1981 году Джоном Уилсоном и Мо Мерфи. В прошлом году «Золотая Малина» вызвала негативную реакцию из-за номинации 12-летней звезды «Поджигателя» Райан Киры Армстронг на худшую актрису. После шумихи в Интернете «Золотая Малина» удалила Армстронг из голосования и присудила себе награду за «их 43-ю ошибку в номинациях на худшую женскую роль». Прошлыми победителями были Том Хэнкс, Джаред Лето, Машин Ган Келли и Эндрю Доминик.

Полный список победителей:

  • Худший фильм: «Винни-Пух: Кровь и мед»
  • Актер: Джон Уайт / «Мерси»
  • Актриса:Меган Фокс / «Джонни и Клайд»
  • Актриса второго плана: Меган Фокс / «Неудержимые»
  • Актер второго плана: Сильвестр Сталлоне / «Неудержимые»
  • Экранный дуэт: Пух и Пятачок в фильме «Винни-Пух: Кровь и мед»
  • Римейк или сиквел: «Винни-Пух: Кровь и мед»
  • Режиссер: Рис Фрейк-Уотерфилд / «Винни-Пух: Кровь и мед»
  • Сценарий: Рис Фрейк-Уотерфилд / «Винни-Пух: Кровь и мед»

Награда «Золотая Малина» Redeemer award: номинант 1998 года и нынешний президент SAG/AFTRA Фрэн Дрешер за ее блестящее руководство гильдией актеров во время длительной забастовки 2023 года с успешным завершением.

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Победителей нынешнего конкурса объявил комедийный дуэт Mean Gays (Аарон Голденберг и Джейк Джонез), которые провели виртуальную церемонию за день до 96-й церемонии вручения премии «Оскар».

Источник: Variety

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