Президент подписал закон об ограничении беспошлинного ввоза до трёх посылок. Что это значит?

Да, можете, но его стоимость не должна превышать 500 евро, если вы пересекаете наземную границу и 1000 евро, если въезжаете в страну через аэропорт. Но и здесь есть ограничение, вы должны пребывать за границей не менее 24 часов. При этом ввезти купленное устройство без уплаты налогов вы можете один раз в течение 72 часов. Если вы нарушите этот временный интервал, то лимит беспошлинного ввоза товаров автоматически снижается до 50 евро.