Президент подписал закон об ограничении беспошлинного ввоза до трёх посылок. Что это значит?

7 декабря 2017 года Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект №6776-д «Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році». В нём, в том числе, ограничивается количество посылок, которые можно получить без уплаты налогов. 30 декабря 2017 года Президент Украины подписал проголосованный ВР законопроект.
По новым правилам на один адрес в течение календарного месяца можно получить три международные посылки, в каждой из которых стоимость товаров не должна превышать эквивалент 150 евро. Таким образом, в месяц в зарубежных интернет магазинах можно делать покупки на общую сумму 450 евро, но разбивать их на три посылки по 150 евро.
196.1.17. ввезення на митну територію України на адресу одного одержувача (фізичної особи) у перших трьох міжнародних поштових відправленнях та/або міжнародних експрес-відправленнях протягом одного календарного місяця товарів, сумарна фактурна вартість яких у кожному з відправлень не перевищує еквівалент 150 євро;
Вопрос с администрированием пока остаётся открытым. Автор поправки об ограничении беспошлинного ввоза к законопроекту №6776-д, Вадим Денисенко (БПП), заявлял о создании специального реестра посылок, который будет вести Государственная фискальная служба. Тем не менее, в самом законе не прописан механизм, с помощью которого можно было бы учитывать количество посылок, а также стоимость товаров в них.
Нет, ещё можете. В переходных положениях к закону уточняется, что изменения, которые касаются статьи 196.1.17 должны вступить в силу с 1 января 2019 года. За это время законодатели должны определить, каким образом таможня и Государственная фискальная служба будут администрировать посылки.
Четвёртая и все последующие посылки облагаются 20% НДС, а также пошлиной в размере 10% от полной стоимости товара.
Да, можете, но его стоимость не должна превышать 500 евро, если вы пересекаете наземную границу и 1000 евро, если въезжаете в страну через аэропорт. Но и здесь есть ограничение, вы должны пребывать за границей не менее 24 часов. При этом ввезти купленное устройство без уплаты налогов вы можете один раз в течение 72 часов. Если вы нарушите этот временный интервал, то лимит беспошлинного ввоза товаров автоматически снижается до 50 евро.